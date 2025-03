Fondi Coesione, in arrivo 204 milioni per i Comuni del Sud

Il governo ha stanziato 204 milioni di euro per sostenere i Comuni nell’attuazione del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di spesa. La misura prevede un trasferimento straordinario di risorse finanziarie per supportare le città coinvolte, con particolare attenzione ai Comuni capoluogo delle Città Metropolitane e alle Città Medie del Sud, specialmente quelli in condizioni di dissesto o predissesto finanziario. Le risorse saranno ripartite in: 96,2 milioni di euro per il FESR, di cui 49 milioni dalla quota comunitaria e 47,2 milioni dalla quota nazionale; 107,8 milioni di euro per il FSE+, di cui 58,86 milioni dalla quota comunitaria e 48,94 milioni dalla quota nazionale.

Le città dovranno formalizzare la propria adesione entro il 31 marzo 2025, mentre il trasferimento dei fondi è previsto per aprile 2025, così da accelerare la realizzazione delle operazioni già avviate e garantire il target di spesa entro il 31 dicembre 2025. Tommaso Foti, Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, sottolinea l’importanza dell’intervento: “Con queste risorse – ha commentato – il governo fornisce una risposta concreta alle difficoltà finanziarie dei Comuni, rafforzando la loro capacità amministrativa e supportando lo sviluppo urbano. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso progetti strategici che incidano direttamente sul territorio”.

Foto repertorio