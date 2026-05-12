Bari, restyling di via Argiro: chiude un tratto di via Abate Gimma

Nell’ambito degli interventi di riqualificazione in corso su via Argiro, da domani, mercoledì 13 maggio, sarà chiuso al transito veicolare il tratto di via Abate Gimma compreso tra via Andrea da Bari e via Argiro, per consentire i lavori di restyling dell’intersezione stradale.

Come previsto dal progetto, infatti, il cantiere di via Argiro prevede anche la riqualificazione degli attraversamenti pedonali agli incroci della strada con le sue traverse, con il posizionamento delle nuove basole, che saranno portate in quota rispetto al viale pedonale, eliminando gli attuali dislivelli.

Per consentire l’avanzamento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza, a partire da domani e sino all’11 giugno, è stato disposto il divieto di transito per tutti i veicoli su via Abate Gimma, nel tratto interessato dai lavori. Sono, inoltre, istituti il divieto di fermata su entrambi i lati della carreggiata nello stesso tratto, l’obbligo di proseguire diritto su via Andrea da Bari all’intersezione con via Abate Gimma, il limite massimo di velocità di 30 km/h in prossimità delle aree interessate dal cantiere.

“Si tratta del primo intervento di riqualificazione degli attraversamenti pedonali agli incroci tra via Argiro e le sue traverse – spiega l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. Sul modello di quanto già realizzato in via Sparano, anche gli attraversamenti di via Argiro saranno basolati e portati allo stesso livello del nuovo viale alberato e pedonale. Partiamo dall’intersezione con via Abate Gimma per replicare la stessa modalità anche sulle altre traverse: abbiamo previsto la chiusura al transito di un tratto di via Abate Gimma per un mese, nonostante i lavori dureranno un paio di settimane, perché i restanti quindici giorni rappresentano i tempi tecnici necessari, richiesti dall’impresa, per fare assestare le nuove basole, e migliorarne la resistenza alla pressione dei carichi veicolari. Contiamo di procedere speditamente, poi, sugli altri incroci, una volta testata la formula.

Il cantiere di via Argiro, dunque, prosegue con un ulteriore potenziamento delle forze in campo. Attualmente sono stati liberati dalle recinzioni e resi fruibili al passaggio pedonale quattro isolati, mentre sul quinto sono in corso i lavori. Per quanto riguarda, invece, l’isolato compreso tra via Putignani e via Principe Amedeo, attualmente area di stoccaggio dei materiali di cantiere, entro un paio di settimane prenderanno il via i lavori di riqualificazione vera e propria, mentre, contestualmente, la zona deposito si sposterà sulle traverse di via Beatillo, via Dante e via Principe Amedeo, senza necessità di interdire al traffico. Come dal principio, aggiornerò residenti e commercianti con puntualità sull’andamento del cronoprogramma, nel corso dei nostri incontri periodici.

Nelle prossime ore il quadrilatero murattiano sarà interessato dall’arrivo di altri cantieri strategici, come il Bus Rapid Transit, che si aggiungono alle pedonalizzazioni di via Argiro, via Manzoni e piazza Moro. Ci prepariamo, dunque, ad affrontare l’estate mettendo in campo tutte le energie possibili. Siamo consapevoli, però, che questa concomitanza di interventi, pur nevralgici, comporterà alcuni sacrifici in termini di circolazione stradale. Motivo per cui abbiamo elaborato un piano complessivo sulla viabilità nel centro città, che vede già operativi i primi provvedimenti, dal cambio di senso di marcia di via Suppa, in prossimità del cantiere di piazza Moro, al doppio senso di circolazione di via Piccinni. Sul fronte della sosta, invece, la prima risposta concreta è arrivata, consentendo ai possessori di pass ZSR, zone A e B, di parcheggiare gratuitamente anche nelle aree a pagamento per tutti, a partire da giovedì”.

Il restyling di via Argiro, infatti, non è l’unico intervento in corso nel quadrilatero murattiano, che impatta temporaneamente sulla viabilità di mezzi privati, taxi e autobus. Nelle prossime ore, infatti, i lavori per la realizzazione del sistema BRT interesseranno anche via Andrea da Bari, su cui è previsto il passaggio delle linee blu e rossa.

Al fine di rendere più fluido il traffico nella direzione est-ovest del quartiere murattiano, l’amministrazione comunale ha individuato una viabilità alternativa: è stata disposta, in via temporanea, l’istituzione del doppio senso di marcia su via Piccinni, nel tratto compreso tra via Marchese di Montrone e corso Cavour. Gli operai sono attualmente impegnati nella modifica della segnaletica: la novità entrerà in vigore dal termine dell’installazione della stessa (prevista per giovedì 14 maggio) e fino al 30 giugno prossimo. È stata disposta, inoltre, la revoca della corsia riservata per autobus e taxi sullo stesso tratto.

In tema di sosta, infine, al fine di alleviare i disagi ai residenti e ai commercianti, per tutta la durata dei provvedimenti che modificano la circolazione stradale nei quartieri murattiano e Libertà volti a consentire lo svolgimento dei lavori di riqualificazione di via Argiro, via Manzoni e di realizzazione del BRT, l’amministrazione comunale ha stabilito di modificare la segnaletica verticale che regolamenta la ZSR (zone A e B), consentendo la possibilità, per i possessori dei relativi pass, di parcheggiare gratuitamente in alcune aree attualmente a pagamento per tutti.

Per quanto riguarda il cantiere di via Argiro, da giovedì 14 maggio la novità per i possessori di pass ZSR-A interesserà i seguenti isolati, compatibilmente con le chiusure temporanee per i lavori:

via Abate Gimma (tratto Argiro-Cairoli)

via Calefati (tratto Argiro-Cairoli)

via Putignani (tratto Argiro-Cairoli)

via Crisanzio (tratto Suppa-De Cesare)

via Nicolai/Piazza Umberto (tratto Argiro-Cairoli)

via Cairoli (tratto A. Gimma-P. Amedeo)

piazza Umberto (tratto De Cesare – Nicolò dell’Arca)

piazza Umberto (tratto Beatillo-Prospero Petroni).

Per quanto riguarda la riqualificazione di via Manzoni, invece, sempre da giovedì 14 maggio la novità per i possessori di pass ZSR-B riguarderà i seguenti isolati, compatibilmente con le chiusure legate all’avanzamento del cantiere:

• via Putignani (tratto Manzoni – Sagarriga Visconti)

• via Crisanzio (tratto Manzoni – Sagarriga Visconti)

• piazza Garibaldi (direzione di marcia tra via Bonazzi e via Pizzoli)

• piazza Garibaldi (direzione di marcia tra via Manzoni e via Largo Nitti Valentini).