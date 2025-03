Levante For, a maggio due giorni dedicati alla cultura pop

È stata presentata questa mattina, nel centro congressi della Fiera del Levante, la terza edizione di Levante For, l’evento che celebra la cultura pop e rivolto ad appassionati di fumetti, manga, giochi da tavolo e cosplay, in programma il 24 e il 25 maggio prossimi.

Organizzato da Nuova Fiera del Levante, Levante For si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama pop italiano e internazionale, con un programma ricco di eventi, attività e ospiti di fama mondiale. L’edizione di quest’anno si preannuncia ancora più grande, grazie all’ampliamento dell’area espositiva e all’arrivo di nuove esperienze e novità per il pubblico.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti la vicesindaca Giovanna Iacovone, l’assessore allo Sviluppo economico Pietro Petruzzelli, l’assessora comunale alle Culture Paola Romano, il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli e il project-manager di Levante For Lorenzo Zambetti.

“Levante For è un format di Nuova Fiera del Levante – ha precisato il presidente Frulli – e rientra nella nostra volontà di investire sulle fiere specializzate. Con numeri sempre in crescita e la capacità di aggregare fasce d’età diverse e passioni in un clima di festa, ci prefissiamo l’obiettivo di far diventare questo evento l’appuntamento di riferimento del Sud Italia”.

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha registrato 30.000 ingressi, Levante For cresce ulteriormente, con l’apertura di un secondo padiglione, che si aggiunge al Nuovo Padiglione, per un totale di oltre 20.000 m² di stand, aree tematiche e attività. Cuore pulsante dell’evento sono le associazioni locali che animano gli spazi della Fiera, rendendo la manifestazione un’occasione unica per immergersi nelle ultime tendenze della cultura pop, dal mondo dei fumetti ai giochi da tavolo, dal cosplay alla musica.

“Bari si conferma una città fortemente orientata ad accogliere e a valorizzare appuntamenti che, in una visione sistemica, tengono insieme cultura, innovazione e intrattenimento – ha dichiarato la vicesindaca Giovanna Iacovone –. In questa prospettiva la Fiera del Levante costituisce un punto di forza della nostra città e un essenziale riferimento per eventi di rilievo nazionale e internazionale. Levante For è un evento che rappresenta una finestra aperta sulla creatività e sulle nuove forme di aggregazione che animano le giovani generazioni e non solo”.

Quest’edizione porta a Bari ospiti straordinari, come il disegnatore spagnolo Iban Coello, noto per il suo lavoro su Venom, Venomverse e Venom War, che ha firmato la locandina di quest’anno. Non mancheranno gli appuntamenti musicali: Cristina D’Avena, con i Gemboy, si esibirà dal vivo il 25 maggio, per una serata che celebra le sigle dei cartoni animati più amati. Inoltre la cantautrice Mika Kobayashi, nota per le sue sigle di anime e videogiochi, e il gruppo di artisti samurai KAMUI, guidati da Tetsuro Shimaguchi (coreografo dei film di Kill Bill), che unisce arti marziali e performance teatrali, arricchiranno il programma con spettacoli esclusivi. Tra gli ospiti annunciati spiccano Poldo, noto creator dallo stile versatile e ironico che porta in scena curiosità e aneddoti legati alla cultura pop, e Cydonia, conosciuto per i suoi contenuti legati al gaming. Il suo canale dedicato ai videogiochi ha saputo conquistare un pubblico fedele e dinamico. Per i millennials nostalgici invece sarà l’occasione per incontrare dal vivo Giovanni Muciaccia, il celebre presentatore del programma creativo Art Attack.

“Questa iniziativa si inserisce in una strategia molto ampia che il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli, con il suo staff, sta portando avanti: sviluppare attività culturali all’interno del nostro quartiere fieristico – ha affermato Paola Romano – A Levante For partecipano tantissimi giovani. Questo è un elemento importante per la diversificazione perché secondo i dati Istat il pubblico giovanile partecipa meno agli appuntamenti culturali”.

La due giorni dedicata alla cultura pop abbraccia varie fasce d’età e risulta essere un appuntamento “per condividere un’esperienza”, con la partecipazione di tutta la famiglia o gruppi di amici (secondo le rilevazioni fatte nella precedente edizione). Si svilupperà su due aree, il Nuovo Padiglione (16.000 mq) e il Padiglione 19 (6.000 mq) con 2 main stage, 3 palchi conferenza, un’area espositiva con più presenze e una nuova area food.

“Questa fiera metterà allo stesso tavolo tantissimi appassionati, dal game ai cosplay, passando al modellismo, legati tra loro dalla passione – ha detto Pietro Petruzzelli –. È molto bello che questo venga trasferito al grande pubblico ed è bello, inoltre, dare la possibilità alle giovani donne e ai giovani uomini della terra di Bari la possibilità di confrontarsi con esperienze che vengono da altre parti d’Italia e non solo, determinando così un turismo congressuale, con circa il 20% di arrivi da fuori regione”.

Levante For è inoltre un evento che valorizza il territorio, dando la possibilità a tanti giovani di esprimere le proprie capacità creative.

“Il nostro è un evento “Made in Puglia – ha specificato in conclusione Lorenzo Zambetti – con una forza lavoro e idee strettamente legate al territorio. Ciò che anima maggiormente la due giorni, oltre ad ospiti e attività sono le associazioni locali che creano intrattenimento e divertimento durante l’evento”.

Se non desideri ricevere i nostri comunicati stampa puoi inviare una mail con oggetto “CANCELLAMI” e il tuo nome verrà eliminato dalla nostra mailing list.