Bari, a San Nicola arriva il contest musicale

L’Associazione Culturale De Gustibus Vitae, attiva a Bari dal 1991 nella promozione della cultura del territorio e delle tradizioni locali, nell’ambito degli eventi collegati al “Villaggio del Gusto – CAB Edition – 2025“ che si terrà a Bari dal 6 all’11 maggio, annuncia con entusiasmo la prima edizione dei contest “San Nicola” Vibes, Rhymes e Clicks. I premi nascono con l’intento di valorizzare il ricco patrimonio culturale e artistico della Terra di Bari e della Terra di Pugliacome territori dalla straordinaria identità storica e culturale.

L’iniziativa mira a dare voce ai talenti locali e a promuovere le espressioni artistiche che meglio rappresentano lo spirito autentico della regione Puglia, nel più ampio quadro di iniziative volte a promuovere la cultura locale, rafforzando il legame con il territorio e offrendo una vetrina di rilievo per gli artisti sotto il segno dei San Nicola da Bari, santo delle Genti che da sempre unisce oriente e occidente oltre i confini ed il tempo. L’iniziativa, volta a valorizzare il talento artistico nelle tre diverse discipline di musica, poesia e fotografia si articolerà in tre contest:

SAN NICOLA VIBES è il CONTEST MUSICALE dedicato alle nuove proposte della musica emergente italiana, organizzato in collaborazione l’emittente radiofonica Radio Bari, prevede la possibilità di presentare brani originali ed inediti in lingua italiana o dialettale.

Durante il periodo delle votazioni on line, Radio Bari trasmetterà i brani musicali selezionati e i musicisti potranno intervenire in diretta nella trasmissione “Drive In” di Carlo Chicco per raccontarsi e raccontare le loro canzoni.

Il 1° Premio consiste in un buono del valore commerciale di € 500,00 (IVA inclusa) per una session recording di un brano a cura del produttore Tommy Cavalieri presso Il Sorriso Studios di Bari.Presidente della Giuria Tecnica: Pasquale Trentatre (Griffa Management).

SAN NICOLA RHYIMES è il CONTEST DI POESIA dedicato al racconto della Terra di Bari e della Terra di Puglia attraverso poesie inedite in lingua italiana o dialettale. Il 1° Premio consiste in buono del valore commerciale di € 500,00 (IVA inclusa) per elaborazioni grafiche o shooting fotografico offerto da Magistro & Creativi Associati di Bari. Presidente della Giuria Tecnica: Samantha Dell’Edera (Direttore Borderline24).

SAN NICOLA CLIKS è il CONTEST FOTOGRAFICO dedicato alla riscoperta dei territori e dei loro gusti attraverso fotografie inedite in qualsiasi tecnica di espressione.

Il 1° Premio consiste in un buono del valore commerciale di € 500,00 (IVA inclusa) per stampe e realizzazione materiale espositivo e per mostre offerto da Pubblicità e Stampa di Modugno. Presidente della Giuria Tecnica: Marco Montrone(Direttore Barinedita).

Le iscrizioni saranno aperte dal 24 marzo 2025 all’11 aprile 2025sul sito www.villaggiodelgusto.com (creato dalla società Amexa.it di Trani); sono completamente gratuite e aperte a tutte le concorrenti ed i concorrenti o gruppi musicali di età superiore a 16 anni.

I contest si svolgeranno in una prima fase di selezione e votazione on line sul sito e promosse sui canali vari social dell’evento; la seconda fase si svolgerà con votazione “in piazza” in cui le poesie e le fotografie finaliste saranno esposte in un’apposita area per essere votate dagli ospiti del villaggio, mentre i primi 3 musicisti o gruppi finalisti si esibiranno per la finale sul palco allestito per l’occasione e saranno valutati da una giuria di esperti del settore della musica.

Le premiazioni dei contest si svolgeranno il 10 maggio 2025 durante l’evento Villaggio del Gusto – CAB Edition – 2025 a Bari presso Largo Giannella – Rotonda del Lungomare.