Bari, Leccese al Margherita: “Tornerà presto ad affascinare il mondo”

Questa mattina il sindaco di Bari Vito Leccese e l’architetto Maria Piccarreta, Segretario regionale del Ministero della Cultura per la Puglia, hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere del Teatro Margherita dove sono in corso i lavori di restauro a cura del Ministero per il completamento dell’ultimo lotto previsto entro la fine del 2025. Al sopralluogo ha partecipato l’assessora alle Culture del Comune di Bari, Paola Romano, i tecnici comunali e il direttore dei lavori l’arch. Lucia Patrizia Caliandro, funzionaria della Soprintendenza di Bari. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’arch. Francesco Longobardi, funzionario della Direzione Musei della Puglia.

L’intervento prevede lavori di restauro architettonico, opere di restauro storico-artistico, la realizzazione degli impianti elettrici interni, termici di condizionamento e idrico-sanitari. L’importo complessivo dell’appalto è di 1.484.509,89 euro, fondi rivenienti dalla Programmazione 2007-2013 Annualità 2017. L’arch. Piccarreta ha illustrato al sindaco lo stato dei lavori che sta effettuando l’impresa ‘Edil Co.’ di Matera, vincitrice dell’appalto, che in questo momento sono incentrati nella Torre Scenica e nella Sala, oltre che nella zona del foyer e negli spazi ad esso annessi. Il teatro sarà dotato di 2 nuove ascensori con una nuova distribuzione funzionale delle salette al livello della balconata e degli ambienti destinati al caffè letterario.

“Contiamo con questi ultimi lavori previsti all’interno del nostro Teatro Margherita di rendere al più presto totalmente funzionale questo spazio incredibile che potrà davvero fare la differenza nell’offerta culturale cittadina – ha commentato il sindaco Vito Leccese a margine del sopralluogo -. I responsabili del cantiere, che ringrazio, ci hanno confermato la fine dei lavori entro il 2025 e la piena fruibilità di tutti i luoghi del teatro, il cui progetto di restauro è stato pensato all’insegna della contaminazione tra arte, città e culture. Al termine dei lavori il Teatro Margherita tornerà ad aprirsi alla città e a mostrare al mondo il fascino straordinario che lo ha reso unico nel tempo. È nostra intenzione lavorare per costruire luoghi belli, funzionali, che siano fucina di talenti e casa per artisti di tutto il mondo. Qui, nel nostro teatro sul mare, l’arte contemporanea troverà il suo approdo più bello”.

“I lavori procedono celermente rispettando il cronoprogramma previsto e, quindi, il tempo di conclusione del cantiere alla fine del 2025 – dichiara l’arch. Maria Piccarreta -. Ci aggiorneremo con il sindaco tra un mese e mezzo, verso i primi di maggio, per rivisitare insieme il cantiere e fare un nuovo punto sui lavori. Terminata questa prima fase degli interventi, valuteremo la possibilità di aprire il cantiere del Margherita alla cittadinanza con delle visite guidate”.

“I lavori procedono in linea con il cronoprogramma e monitoreremo con appuntamenti cadenzati congiunti con il Segretariato per condividere anche con la città ogni dettaglio di questo luogo magico – spiega l’assessora Paola Romano -. L’obiettivo è lavorare insieme al Segretariato durante il cantiere, anche con la possibilità di organizzare insieme momenti di riflessione sull’uso dello spazio “artistico” e sul ruolo che l’arte contemporanea può assumere nello sviluppo urbano della città. Bari attende da troppo tempo uno spazio dedicato al contemporaneo dove creare un laboratorio per immaginare il futuro della città come grande capitale del mediterraneo”.