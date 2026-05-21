GIOVEDì, 21 MAGGIO 2026
Cabtutela.it
89,508 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,508 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, piazza Umberto tra degrado e mercati abusivi: “L’amministrazione parla di decoro, ma il centro è abbandonato”

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Gio, 21 Maggio 2026 - 19:59
piazza umberto 4
  • 59 sec
“Piazza Umberto non può essere lasciata così. Bari non merita questa immagine”. È il duro atto d’accusa, l’ennesimo, di Luca Bratta, che accende i riflettori sul degrado in cui versa una delle piazze storiche più importanti del capoluogo pugliese, a pochi passi dal quartiere Murat e dalla stazione centrale.
La denuncia, supportata dalle segnalazioni dei cittadini, descrive una situazione di radicata illegalità che si consuma alla luce del sole ogni settimana. “Ancor più una volta, dopo le segnalazioni dei residenti, ci ritroviamo davanti a una situazione che ormai si ripete ogni settimana: un mercato abusivo a cielo aperto nel pieno di una delle piazze storiche più importanti della città”, attacca Bratta, descrivendo lo scenario desolante dell’area ottocentesca, tra “cumuli di vestiti esposti a terra” e “aiuole trasformate in banconi”.

Un quadro di aperto contrasto con le recenti politiche di decoro urbano annunciate da Palazzo di Città. “Degrado sotto gli occhi di cittadini e turisti – prosegue Bratta –. E tutto questo accade nel silenzio totale dell’amministrazione. I cittadini chiedono decoro, sicurezza e controlli seri”. Al centro della contestazione c’è il valore storico della piazza, svilito dall’assenza di presidi di vigilanza. “Parliamo di una piazza simbolo della nostra città, realizzata alla fine dell’800, oggi abbandonata all’incuria e all’illegalità diffusa. Non è più tollerabile assistere ogni giovedì alla stessa scena senza interventi concreti. Serve rispetto per Bari. Serve rispetto per i residenti. Serve rispetto per la nostra storia. Adesso basta”.
Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Economia

La crisi cambia la spesa degli...

La crisi economica e l'andamento dei prezzi stanno ridisegnando in modo...
- 21 Maggio 2026
Attualità

L’Italia divisa dallo stress: il cortisolo...

Stress 'killer' degli italiani, ma non in Puglia dove nelle località...
- 21 Maggio 2026
Dalla città

Bari, piazza Umberto tra degrado e...

"Piazza Umberto non può essere lasciata così. Bari non merita questa...
- 21 Maggio 2026
Nazionale

Stangata matrimoni, lo studio: nozze tradizionali...

Gli ultimi dati Istat parlano di un calo dei matrimoni del...
- 21 Maggio 2026