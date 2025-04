Bari, incidente in tangenziale: lunghe code e disagi

Nessuna tregua per gli automobilisti baresi che nella giornata di oggi si ritrovano a percorrere la tangenziale. Dopo i disagi dovuti alle lunghe code e ai rallentamenti della mattinata, poco fa, in seguito a un incidente avvenuto in direzione Nord, in particolare all’uscita per San Paolo, si stanno verificando ulteriori problematiche. Ad aggravare la situazione e dunque a rendere maggiormente congestionato il traffico, anche i lavori. Si segnalano lunghe code a partire già dall’altezza Mc Donalds.