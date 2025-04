Cadono calcinacci nel poliambulatorio di Turi, attività trasferite

Cadono calcinacci nel poliambulatorio di Turi, trasferite le attività. Lo comunica la Asl Bari in una nota, quest’ultima ha già disposto le attività di messa in sicurezza. “E’ stato già disposto – si legge nella nota – il trasferimento di attività del Poliambulatorio di Turi, interessato da un intervento di manutenzione urgente. A causa della caduta di calcinacci, infatti, la struttura di Via De Donato Giannini 9 è stata parzialmente interdetta al pubblico e messa in sicurezza tempestivamente. La Direzione del Distretto ha quindi deciso di rimodulare le attività distrettuali a partire dalla giornata di oggi e fino a nuova comunicazione. Per i servizi CUP e Anagrafe sanitaria sarà possibile rivolgersi agli altri sportelli del Distretto (Sammichele di Bari, Casamassima, Gioia del Colle), mentre le attività sanitarie del Poliambulatorio saranno temporaneamente erogate presso il PTA di Gioia del Colle. Per limitare al minimo il disagio, gli assistiti con prenotazione attiva saranno informati telefonicamente del cambio di sede.

L’attività vaccinale, anch’essa sospesa precauzionalmente a Turi, sarà comunque garantita dal Dipartimento di Prevenzione – SISP Area Sud negli uffici del Poliambulatorio di Sammichele di Bari, in via Buonarroti. Nel frattempo, l’Area Tecnica ASL sta verificando con urgenza tempistiche e modalità per i necessari interventi di ripristino e riparazione che, in ogni caso, saranno effettuati nel più breve tempo possibile”, concludono.

Foto repertorio