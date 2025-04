Morti 4 giovani in incidente, a scuola: “Sconvolti dalla tragedia”

“La comunità scolastica intera, sconvolta dalla tragedia immane che ha travolto e reciso 4 giovani vite nel fiore degli anni, esprime profondo cordoglio e si unisce all’immenso dolore che accomuna le famiglie di Sava, Manduria e Torricella”. Così l’istituto Del Prete-Falcone di Sava, frequentato da tre delle quattro vittime dell’incidente stradale avvenuto la notte tra sabato e domenica sulla provinciale 110 che collega Lizzano a Faggiano, nel Tarantino. Viaggiavano tutti a bordo di una Fiat Idea che, per cause da accertare, è finita fuori strada ribaltandosi per poi schiantarsi contro un albero di ulivo. Erano fidanzati Giovanni Massaro, di 22 anni, che era alla guida dell’auto, e Giorgia Narducci di 16 anni, entrambi di Torricella; così come Paolo Marangi (figlio di un caposquadra dello stabilimento ex Ilva di Taranto), originario di Sava, che allo scoccare della mezzanotte aveva brindato con gli amici al suo 19esimo compleanno (era nato il 6 aprile 2006), era fidanzato con la 16enne Anita Di Coste, di Manduria.

Tranne il ragazzo più grande, che lavorava nell’impresa di famiglia, gli altri tre erano studenti dell’istituto Del Prete-Falcone. Nel pomeriggio si terranno due funerali per i quattro giovani, secondo il volere delle famiglie. Il primo alle 16.30 nella chiesa di san Giovanni Bosco di Manduria, per Anita Di Coste e Paolo Marangi. Alle 17.30, nella chiesa della Santissima Trinità di Torricella, l’ultimo saluto a Giorgia Narducci e Giovanni Massaro. I sindaci dei rispettivi comuni hanno proclamato il lutto cittadino. “Commossa vicinanza” alle comunità di Torricella, Manduria e Sava è stata espressa dalla sindaca di Lizzano, Lucia Palombella, nel cui territorio è avvenuto il tragico incidente.