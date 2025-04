Bari, aumentano turni taxi: “Per rispondere a offerta turismo”

Prende il via la stagione del turismo a Bari, tra festa di San Nicola, festività pasquali e stagione estiva. Per questa ragione si è reso necessario incrementare il servizio taxi. In tal proposto è stata pubblicata sull’albo pretorio la determina dirigenziale che, in via del tutto eccezionale e straordinaria, dispone, da oggi 12.04.2025 e fino al 30.09.2025, l’apertura della turnazione del servizio taxi come di seguito illustrato:

• apertura del turno A e del turno B a 132 auto in servizio (escluse le 18 auto di turno all’Aeroporto), a fronte delle 75 autorizzate con D.D. n. 2019/04450 del 16.04.2019 per ciascun turno;

• ciascun tassista non potrà essere in servizio per più di dieci ore al giorno e dovrà rispettare almeno 1 giorno di riposo settimanale.

Il provvedimento scaturisce dall’evidenza ormai consolidata del consistente afflusso di turisti che giungono nella Città di Bari, soprattutto nel periodo da aprile a dicembre.

Inoltre, nelle prossime settimane, Bari ospiterà una serie di importanti appuntamenti convegnistici, oltre a eventi sportivi e culturali di rilevanza nazionale nonché appuntamenti di grande attrazione cittadina come le celebrazioni per il Santo Patrono, concerti di artisti di fama internazionale, eventi fieristici e ulteriori eventi che si susseguono in questo periodo dell’anno. Contingenza che richiede un notevole incremento della domanda di trasporto pubblico sia di linea che non di linea, non adeguatamente supportato dalla turnazione taxi in vigore.

“Questa per la nostra città è una stagione importante, che si annuncia ricca di eventi e manifestazioni promossi da realtà che sempre più numerose scelgono Bari come location per appuntamenti di grande rilievo che attraggono tantissimi turisti – spiega l’assessore allo Sviluppo locale -. Per questo stiamo provando ad attrezzare una serie di servizi che garantiscano un’accoglienza più efficiente e più efficace per chi sceglierà di visitare Bari. Nelle more della conclusione della procedura del nuovo bando per assegnare le nuove trenta licenze dobbiamo tutti insieme fare uno sforzo per essere all’altezza della grande domanda che sta investendo la città. Il turismo è una leva importante, in chiave economica e anche sociale, ma siamo consapevoli di dover lavorare a un piano strategico strutturato che metta a sistema alcuni servizi, con l’obiettivo di definire insieme alla città le nuove linee di sviluppo turistico, che da quest’anno possono contare sul contributo dei fondi ricavati dalla tassa di soggiorno”.