Scende il prezzo del pesce: dai tonnetti alle seppie

Pesce di stagione abbondante con prezzi all’ingrosso in calo anche a doppia cifra, a partire dal tonnetto, come anche per le fave tipiche del periodo che rispetto a 7 giorni fa costano il 9,2% in meno.

E’ quanto segnala La Borsa della Spesa, il servizio di Bmti e Italmercati Rete di Imprese, in collaborazione con Consumerismo No Profit, con consigli utili per acquisti freschi e di stagione, senza rinunciare al risparmio e alla sostenibilità anche durante le festività.

Aprile è il mese delle seppie che, avvicinandosi alla costa vengono pescate più facilmente, con listini in calo del 2% rispetto a sette giorni fa, confermandosi sui 13 euro/Kg. Sempre conveniente il granchio blu sui 3 euro/kg, mentre abbonda il tonnetto alletterato, tra i 4 e i 6 euro/Kg, in calo del 37,5% rispetto a un anno fa. Sempre a buon mercato le vongole lupino, intorno ai 3,50 euro/kg, come anche il cefalo che sta a 1,50 euro/kg (-14,3% rispetto a una settimana fa).

Tra gli ortaggi, bene i carciofi, a cui il calo termico di questa settimana ha favorito la produzione e fatto calare i prezzi, dal violetto senza spine a 0,20 euro al pezzo, al romanesco sugli 0,50 euro, mentre le fave, anche loro favorite dal clima, sono intorno a 1,50 euro/kg. Rallentano, invece gli agretti, in calo di quasi il 3% all’ingrosso, arrivando a 3 euro/kg. Tra la frutta più consigliata, infine, i limoni siciliani con prezzi regolari per la media del periodo, da 1,30 a 1,50 euro/kg e le fragole in leggero aumento, tra i 3,50 euro/kg ai 5 euro/kg sempre di ottima qualità. Coda dell’inverno al mercato sono ancora i mandarini, intorno a 1,50 euro/kg e le mele, stabili intorno a 1,80 euro/kg.