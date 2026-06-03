Bari, dirigenti comunali in scadenza. La richiesta: “Subito la rotazione”

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Dallì 1 Giugno sono in proroga nel loro incarico moltissimi importanti dirigenti del Comune di Bari. “E’ quindi necessario che il sindaco provveda formalmente al riaffidamento delle responsabilità dirigenziali. E soprattutto proceda alla prevista rotazione di alcune posizioni, da troppo tempo (irregolarmente) affidate agli stessi Dirigenti”. Lo scrive in una nota il consigliere comunale Giuseppe Carrieri in qualità di presidente della commissione comunale anticorruzione.

“Lo prevede la legge; i regolamenti comunali; l’Anac che in più occasioni ha rilevato l’assoluta pericolosità della persistenza negli anni -in talune Ripartizioni/Uffici- dello stesso soggetto. La rotazione dei dirigenti comunali è difatti una misura organizzativa e una strategia anticorruzione obbligatoria per gli enti locali e ha lo scopo di evitare che un dirigente mantenga il controllo esclusivo su processi decisionali delicati, prevenendo il rischio di corruzione, concussione o relazioni improprie. Se peraltro alcuni specifici incarichi debbono (malgrado il superamento dei tempi massimi di copertura) ulteriormente essere prorogati in ragione dell’imminente ultimazione dei bandi PNRR e dei connessi adempimenti contabili/finanziari. Altri non hanno alcuna giustificazione di proroga/rinnovo. Ci si riferisce al responsabile della Ripartizione della Polizia Locale che ormai da 8 anni è ininterrottamente nella funzione e che ben può essere (piuttosto agevolmente) sostituito da altro Dirigente avente analoghi requisiti. E al responsabile della Ripartizione Affari Generali che ormai da 9 anni è ininterrottamente assegnato a tale mansione e –ancor più agevolmente- ben può essere sostituito da altro Dirigente comunale, non richiedendo detta Ripartizione particolari competenze specifiche”.

“Rivolgo al sindaco la richiesta” –ha dichiarato il presidente della Commissione Comunale Anticorruzione – di risolvere prontamente una questione burocratico/organizzativa che è poco conosciuta dai cittadini, come quella della migliore dislocazione/assegnazione dei circa quarantacinque dirigenti del Comune di Bari tra le varie Ripartizioni. Essa però impatta grandemente sulla vita quotidiana dei Baresi, in quanto sono i dirigenti i veri responsabili –nel bene e nel male- dell’efficienza ed efficacia dei servizi comunali. Strade, marciapiedi, scuole, illuminazione, impianti sportivi, anagrafe/carte di identità, verde pubblico, sicurezza urbana, etc. dipendono in gran parte dalla capacità dei dirigenti comunali di coordinare e dirigere bene gli uffici preposti all’erogazione di questi servizi. Chiedo quindi al Sindaco di valutare adeguatamente e rapidamente l’operato –in questi anni- dei vari dirigenti prima dell’affidamento degli incarichi per le prossime annualità. E soprattutto chiedo di disporre la rotazione di quei dirigenti che –contra legem- ricoprono la responsabilità delle sopra dette Ripartizioni. Non è più possibile reiterare gli incarichi –anche in presenza di talune inefficienze emerse nei relativi servizi- e non vorrei proprio esser costretto a segnalare, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’anomalia esistente da troppo tempo nel nostro Comune”.