VENERDì, 05 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
89,845 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,845 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

L’arma dei carabinieri festeggia 212 anni: cerimonia solenne sul lungomare di Bari

Celebrazioni nella storica caserma "Bergia"

Pubblicato da: redazione | Ven, 5 Giugno 2026 - 14:03
carabinieri
  • 3 sec
Annunci

fal


Domani 6 giugno, in Bari – Lungomare Nazario Sauro n. 43 – nella Caserma “Chiaffredo Bergia”, sede del Comando Legione Carabinieri “Puglia”, alla presenza del Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, avrà luogo la cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Uno schieramento, composto dalla Bandiera di Guerra dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, dalla banda del 13° Reparto Comando Supporti Tattici della Brigata Meccanizzata “Pinerolo” di Bari e da un reparto in armi su due compagnie, in rappresentanza delle varie componenti territoriali e speciali dell’Arma, scandirà le fasi salienti della cerimonia.

Nella circostanza saranno conferiti alcuni riconoscimenti a militari distintisi in delicate operazioni di servizio ed attività di alto valore particolarmente distintisi nel compimento della loro quotidiana attività istituzionale.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

A Corato il volontariato sposta gli...

Due giorni di incontri, stand espositivi e talk aperti alla città....
- 5 Giugno 2026
Attualità , Bari , Primo Piano

Bari, il Comune affida temporaneamente lo...

A seguito della scadenza della concessione quinquennale e della conseguente restituzione...
- 5 Giugno 2026
Dalla città

L’arma dei carabinieri festeggia 212 anni:...

Domani 6 giugno, in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 43...
- 5 Giugno 2026
Attualità

Nuovo ospedale Monopoli-Fasano, al via i...

Tutto è pronto per il trasferimento al nuovo ospedale Monopoli-Fasano. La...
- 5 Giugno 2026