L’arma dei carabinieri festeggia 212 anni: cerimonia solenne sul lungomare di Bari

Domani 6 giugno, in Bari – Lungomare Nazario Sauro n. 43 – nella Caserma “Chiaffredo Bergia”, sede del Comando Legione Carabinieri “Puglia”, alla presenza del Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, avrà luogo la cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
Uno schieramento, composto dalla Bandiera di Guerra dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, dalla banda del 13° Reparto Comando Supporti Tattici della Brigata Meccanizzata “Pinerolo” di Bari e da un reparto in armi su due compagnie, in rappresentanza delle varie componenti territoriali e speciali dell’Arma, scandirà le fasi salienti della cerimonia.
Nella circostanza saranno conferiti alcuni riconoscimenti a militari distintisi in delicate operazioni di servizio ed attività di alto valore particolarmente distintisi nel compimento della loro quotidiana attività istituzionale.