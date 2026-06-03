No all’aumento dell’Irpef, raccolta firme nel Municipio 2

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Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia del Municipio 2, insieme al coordinamento cittadino del partito e ai militanti di Gioventù Nazionale, promuove una raccolta firme contro l’aumento dell’Irpef regionale.

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito della mobilitazione denominata “No Tax Day”, punta a dare voce ai cittadini pugliesi, alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese che si trovano ad affrontare un ulteriore aggravio fiscale in un momento economico già complesso.

«Siamo in piazza per ascoltare i cittadini e raccogliere il loro dissenso rispetto a una scelta che rischia di pesare ulteriormente sui bilanci delle famiglie e sulle attività produttive del territorio», spiegano gli organizzatori.

L’appuntamento è fissato per giovedì 4 giugno, dalle ore 10 alle ore 12, presso il mercato del Giovedì in via Gaetano Salvemini, dove sarà possibile sottoscrivere la petizione e confrontarsi con i rappresentanti di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale.

L’obiettivo della raccolta firme è chiedere il ritiro dell’aumento dell’IRPEF regionale e sostenere politiche fiscali più attente alle esigenze dei cittadini pugliesi.