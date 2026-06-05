Nuovo ospedale Monopoli-Fasano, al via i trasferimenti dall’8 giugno: ecco il piano

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Tutto è pronto per il trasferimento al nuovo ospedale Monopoli-Fasano. La ASL Bari ha definito il piano operativo che tra l’8 e il 15 giugno porterà il passaggio di attività sanitarie, pazienti e utenti dal “San Giacomo” di Monopoli alla nuova struttura in contrada Lamalunga-Sant’Antonio D’Ascula. Il piano è stato illustrato e condiviso in Prefettura a Bari, con la partecipazione di Regione Puglia, Protezione Civile, Anas, i Comuni di Monopoli e Fasano, il Prefetto di Brindisi e rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Nella stessa occasione è stata costituita una task force chiamata a coordinare tutte le fasi delle operazioni sul piano sanitario, logistico, organizzativo e della sicurezza.

Al centro di tutto ci sono i 120 pazienti ricoverati, da trasferire con procedure condivise tra le istituzioni coinvolte. L’obiettivo dichiarato è garantire continuità assistenziale, tempestività degli interventi e massima sicurezza durante ogni fase dello spostamento. Non un dettaglio da poco, considerando la complessità di un’operazione che coinvolge una struttura ospedaliera in funzione.

Per facilitare il passaggio delle ambulanze, durante la settimana del trasferimento saranno sospesi temporaneamente i cantieri stradali attivi lungo la Strada Statale 16 e nelle aree limitrofe al nuovo ospedale, che sorge proprio a ridosso di quella strada, tra Bari e Brindisi. Una misura concordata in sede istituzionale per ridurre al minimo le interferenze lungo i percorsi di accesso alla struttura.

Sul fronte dei trasporti pubblici, la Regione ha previsto il potenziamento dei collegamenti con 18 corse giornaliere già attive dall’8 giugno, in partenza dalle stazioni ferroviarie di Polignano (prima corsa alle 6.20), Monopoli (6.40) e Fasano (6.25), in direzione del nuovo ospedale e viceversa. Il servizio è pensato per operatori sanitari, caregiver e parenti, così da limitare il traffico veicolare nelle ore più critiche.

La ASL Bari sta inviando in queste ore una informativa dettagliata al personale dell’ospedale “San Giacomo”, ai Dipartimenti aziendali, ai medici di Medicina generale, ai Pediatri di libera scelta, ai sindacati, alle farmacie, alle strutture sanitarie limitrofe, alle Asl insistenti nel territorio di interesse e alle amministrazioni locali, con indicazioni sulle modalità operative e sui percorsi assistenziali legati al passaggio alla nuova struttura.

Per i cittadini che avranno bisogno di informazioni, dall’8 giugno sarà attivo il numero 080-5844444, raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. Il servizio sarà gestito da personale della Direzione Medica e della Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero e fornirà indicazioni su servizi, accessi e collegamenti con il nuovo ospedale.

La struttura servirà un bacino di utenza potenziale di circa 264mila residenti, che comprende i comuni di Monopoli, Conversano, Polignano a Mare, Locorotondo, Alberobello, Putignano, Noci e Castellana Grotte in provincia di Bari, Fasano, Ostuni, Cisternino e Ceglie Messapica in provincia di Brindisi, oltre a Martina Franca in provincia di Taranto.