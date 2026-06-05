Il cinema pugliese a Londra: omaggio a Nico Cirasola

L’Associazione Pugliesi nel Mondo UK ha invitato la comunità italiana e gli amanti del cinema d’autore a una speciale serata dedicata al cinema pugliese, dal titolo “Puglian Italian Fest”, in programma da sabato 6 a lunedì 15 giugno a Londra. L’evento celebrerà il valore culturale e identitario della cinematografia pugliese attraverso racconti, immagini e testimonianze che hanno saputo trasformare la Puglia in un linguaggio universale, capace di parlare alle grandi città del mondo con ironia, intelligenza e autenticità.

Nella seconda giornata della manifestazione, domenica 7 giugno alle 16.30, è prevista la presenza di ospiti d’eccezione, a partire da Daniele Trevisi, scenografo del film “Bell’Epokèr” di Nico Cirasola e collaboratore di alcuni tra i più importanti registi italiani, come Pupi Avati. Sarà presente anche Alessio Giannone, conosciuto dal grande pubblico come Pinuccio, attore e voce irriverente e brillante della baresità contemporanea, capace di osservare la realtà con una comicità intelligente e profondamente umana. Già inviato del tg satirico “Striscia la Notizia” su Canale 5 e autore del programma “Prova d’inchiesta” su La7, Pinuccio ha partecipato come attore a diversi film ed è autore di spettacoli teatrali e libri, oltre a essere molto presente sul web e in programmi radiofonici. Di rilievo anche la presenza, nella giornata conclusiva di lunedì 15 giugno, della scrittrice Gabriella Genisi, nota per aver creato il personaggio di “Lolita Lobosco”, protagonista dei romanzi dai quali è stata tratta la fortunata fiction di Rai 1 “Le indagini di Lolita Lobosco”, girata a Bari e la sua provincia.

Al centro dell’iniziativa, un emozionante omaggio al regista Nico Cirasola, scomparso nel 2023, autore visionario e controcorrente che il pubblico ricorda soprattutto per “Focaccia Blues”: una pellicola poetica e surreale che racconta la sfida impossibile tra tradizione e modernità, tra identità locali e grandi trasformazioni economiche e sociali. Un racconto ancora straordinariamente attuale, interpretato da un cast d’eccezione che include Edoardo Winspeare e Nino Frassica, insieme a tanti volti familiari della cultura pugliese.

“La Puglia che portiamo a Londra – commentano gli organizzatori – non è soltanto una terra di tradizioni, ma uno scrigno prezioso di cultura colta e popolare al tempo stesso, capace di dialogare con le diverse culture delle grandi metropoli internazionali. È quella pugliesità intelligente, ironica e profonda che lascia il segno e crea connessioni autentiche ovunque nel mondo”.

La serata offrirà anche uno spunto di riflessione sul rapporto tra memoria, cultura e trasformazione urbana: ieri un cinema, oggi un luogo simbolico come il Teatro Petruzzelli. Cambiano i contesti, ma le domande restano aperte: la sorte dei luoghi culturali dipende forse anche dalla responsabilità collettiva di chi li vive. Durante l’evento saranno inoltre presentate immagini e contenuti speciali legati al film e all’universo creativo di Nico Cirasola. Un ringraziamento speciale va a Lucia Di Roma, Dionisia Cirasola, Mediterranea Film, ai Comites di Londra, al Consolato Generale d’Italia a Londra e a CinemaItaliaUK per il supporto all’iniziativa.