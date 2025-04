Spaccio via chat e consegne in scooter, un arresto a Taranto

Aveva trasformato una piattaforma di messaggistica istantanea in una vera e propria centrale operativa per lo spaccio: riceveva gli ordini online, pubblicava le foto dei panetti di hashish e poi consegnava la merce direttamente a domicilio, a bordo del suo scooter. Per queste ragioni, un 24enne tarantino, con precedenti legati agli stupefacenti, è stato arrestato dalla polizia e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Da tempo gli agenti della sezione Falchi della Squadra Mobile lo tenevano sotto osservazione: il giovane, residente nel rione Tre Carrare, veniva spesso visto uscire in moto per brevi tragitti, verosimilmente per incontrare i clienti. Durante la perquisizione nella sua abitazione, gli agenti hanno trovato sul tavolo della cucina quattro panetti di hashish e altri involucri per un totale di circa 500 grammi, oltre a un taglierino e un bilancino elettronico con residui della stessa sostanza. Nella successiva perquisizione personale, sono stati rinvenuti altri 20 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte alla vendita, insieme a quattro telefoni cellulari. L’analisi di uno dei dispositivi ha confermato i sospetti degli investigatori. Il 24enne aveva creato un canale social per gestire la sua clientela, ricevendo ordini e fornendo aggiornamenti sulle “disponibilità” del momento.

Foto freepik