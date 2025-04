Bari, corsa a rettore per l’Uniba: sei candidati

Corsa a sei per la poltrona da rettore dell’Università di Bari. Si sono chiusi oggi i termini per la presentazione delle candidature e a correre saranno in sei:

1. Paolo Ponzio

2. Alessandro Bertolino

3. Roberto Bellotti

4. Nicola Decaro

5. Luigi Palmieri

6. Danilo Caivano

Gli uffici dell’Uniba stanno procedendo alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nelle rispettive domande di candidatura, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:

a) di essere professore ordinario con regime di impegno a tempo pieno

b) di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;

c) di essere stato valutato positivamente nell’ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica ai sensi della normativa vigente;

d) di non essere incorso, nei dieci anni precedenti le votazioni, in infrazioni al Codice etico o in sanzioni disciplinari diverse, rispettivamente, dal richiamo riservato e dalla censura.

e) di non essere stato sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale, neanche cautelativamente;

f) di non essere collocato in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 382/1980 e ai sensi dell’art. 7 della L. 240/2010;

g) di non ricoprire i ruoli, le cariche e gli incarichi incompatibili ai sensi dell’art. 51 dello Statuto oppure di ricoprire il seguente ruolo, carica o incarico e di impegnarsi a far cessare tale incompatibilità, in caso di elezione e per tutta la durata del mandato.