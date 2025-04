Bari è la regina delle destinazioni: anche per il ponte del 1° maggio

Il Primo Maggio cade di giovedì quest’anno. Ciò significa che aggiungendo un solo giorno di ferie o magari anche due, è possibile avere un piacevole weekend lungo per visitare luoghi vecchi e nuovi: ma quali sono quelli più gettonati quest’anno?

Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza, ha realizzato la classifica delle top 30 destinazioni più amate dagli italiani per il ponte del primo maggio, indicando, inoltre, anche il prezzo medio delle case vacanze per ciascuna località. Italia batte estero. Anche per il primo maggio 2025 si conferma la preferenza degli italiani per le mete nostrane: 20 località italiane contro 10 estere compongono la top 30 delle destinazioni più ambite. A differenza dello scorso anno (dove al primo posto di trovava Barcellona), è Roma a conquistare il primo posto con un prezzo medio di 249 euro a notte per persona. La Città Eterna, in questi giorni attraversata da un’atmosfera intensa e raccolta per la scomparsa di Papa Francesco, e attualmente in atmosfera pre-conclave (il quale avrà inizio il 7 maggio), si conferma centro nevralgico non solo spirituale ma anche turistico.

Seguono Barcellona (316 euro) e Napoli (142 euro), completando un podio a forte presenza italiana. Parigi (335 euro) e Bari (135 euro) occupano rispettivamente la quarta e quinta posizione. Completano la top 10 Nizza (6ª), Castiglione della Pescaia (7ª), Copenaghen (8ª), Londra (9ª) e Porto San Giorgio, nelle Marche, al decimo posto.

Nella prima metà della classifica troviamo anche Torino, undicesima, e Arezzo, dodicesima, entrambe località italiane molto apprezzate. Vienna si colloca in tredicesima posizione, seguita da Varazze e Levanto, rispettivamente quattordicesima e quindicesima, entrambe in Liguria. Toscana regina delle regioni, seguono Liguria e altre

La Toscana domina la classifica con quattro località presenti nella top 30: Castiglione della Pescaia (7ª), Arezzo (12ª), Marina di Campo (16ª) e Firenze (17ª). La Liguria segue con tre presenze: Varazze (14ª), Levanto (15ª) e La Spezia (22ª). Con due località ciascuna troviamo il Trentino-Alto Adige, rappresentato da Brunico (21ª) e Arco (26ª); il Veneto, con Peschiera del Garda (24ª) e Garda (29ª); e le Marche, con Porto San Giorgio (10ª) e Porto Recanati (23ª).

Le regioni con una sola località in classifica sono il Lazio, con Roma al primo posto; la Campania, con Napoli al terzo; la Puglia, con Bari in quinta posizione; il Piemonte, con Torino all’undicesimo posto; la Sardegna, rappresentata da Villasimius in ventesima posizione; l’Umbria, con Assisi (27ª); e la Sicilia, con Palermo al trentesimo posto. Francia e Spagna dominano tra le località oltreconfine

Tra le destinazioni estere presenti nella top 30, spiccano Francia e Spagna, entrambe con tre località ciascuna. La Francia è rappresentata da Parigi (4ª), Nizza (6ª) e Ramatuelle (18ª), quest’ultima anche la meta più costosa in assoluto dell’intera classifica. La Spagna si conferma molto amata con Barcellona (2ª), Palma di Maiorca (19ª) e Valencia (28ª), a dimostrazione del fascino costante delle sue città e località balneari. Completano il panorama internazionale Vienna (Austria, 13ª), Marrakech (Marocco, 25ª) — la più economica tra le mete estere — insieme a Copenaghen

(Danimarca, 8ª) e Londra (Regno Unito, 9ª). Un mix eterogeneo che riflette l’interesse degli italiani per capitali europee intramontabili e mete esotiche a portata di volo.

Le città più costose? Costa Azzurra e Barcellona in primis Anche quest’anno spiccano alcune mete per i prezzi medi particolarmente elevati. La località più costosa è Ramatuelle, in Francia non lontano da Saint-Tropez in Costa Azzurra, con una media di 379 euro a notte per persona. Seguono Parigi con 335 euro, Londra con 319 euro e Barcellona con 316 euro. È interessante notare che tutte queste quattro destinazioni, le uniche a superare la soglia dei 300 euro, sono città estere.​

Tra le città italiane, la più cara è Firenze con un prezzo di 256 euro a notte, seguita da Brunico (262 euro) e Roma (249 euro). Seguono Vienna con 172 euro, Copenaghen con 294 euro e Palma di Maiorca con 288 euro, a conferma che le grandi città europee restano mete ambite ma impegnative dal punto di vista economico. All’estremo opposto della classifica, le località più accessibili sono Palermo, la più economica tra le trenta selezionate, con un prezzo medio di 121 euro a notte, seguita da Porto San Giorgio e Marrakesh (entrambe a 129 euro), Assisi (130 euro), Bari (135 euro) e Napoli (142 euro). Da notare come la convenienza economica non escluda l’attrattiva turistica: molte di queste destinazioni sono infatti tra le preferite dagli italiani, segno che qualità e prezzo possono andare di pari passo.