Ritrovamento Francesco Diviesti a Barletta, si indaga per omicidio

Proseguono le indagini in seguito al ritrovamento di Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta scomparso il 25 aprile il cui corpo, in parte carbonizzato, è stato rinvenuto questa mattina nelle campagne di Canosa di Puglia, nelle campagne di Canosa di Puglia. Gli inquirenti ipotizzano un omicidio e, per la gravità degli elementi emersi, le indagini sono passate dalla Procura di Trani alla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Bari. Nel fascicolo sono state riscontrate aggravanti riconducibili al metodo mafioso. L’inchiesta, affidata alla polizia, è coordinata dal pubblico ministero Ettore Cardinali della Dda.