Bomba sotto casa di una commerciante nel Foggiano

Un ordigno artigianale è stato fatto esplodere nella tarda serata di ieri davanti al portone d’ingresso di un’abitazione a San Severo, in provincia di Foggia, in cui vivono una donna, una commerciante del posto, e suo figlio. Non si registrano feriti. A quanto si apprende, l’esplosione ha danneggiato il portone e un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso indagini.