Eroina, cocaina e ‘fumo’, maxi sequestro nella movida di Taranto

Negli ultimi giorni i Finanzieri del Gruppo di Taranto hanno attuato sull’intero territorio provinciale una serie di interventi finalizzati al contrasto ai traffici illeciti, con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli antidroga, svolti con l’ausilio delle unità cinofile in dotazione al Reparto, hanno interessato, nelle diverse fasce orarie della giornata, gli scali portuali e le stazioni ferroviarie nonché le strutture ricettive e i luoghi di aggregazione più in voga tra i giovani. Grazie all’infallibile “fiuto” dei pastori tedeschi “YURI” e “BESSY” i Finanzieri hanno rinvenuto sostanze stupefacenti occultate negli indumenti personali, nelle borse e nelle autovetture in uso ai detentori.

All’esito delle operazioni di servizio le Fiamme Gialle ioniche hanno sequestrato numerose dosi di eroina, cocaina e hashish segnalando alla competente Autorità prefettizia 16 responsabili. Le attività in argomento rientrano nell’ambito di un più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti attuato dalle Fiamme Gialle, al fine di prevenire e reprimere il grave fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti soprattutto da parte dei più giovani.