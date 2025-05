Tragedia nel Barese, 60enne muore schiacciato dal trattore

Dramma questa mattina in un campo agricolo al confine tra i comuni di Conversano e Turi, in provincia di Bari. Un uomo di 60 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore con cui stava lavorando. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo agricolo si sarebbe ribaltato improvvisamente, travolgendo il conducente. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118 e dei Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti sul posto: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sono in corso rilievi da parte delle forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Al momento non si esclude l’ipotesi di un malfunzionamento del trattore o una manovra errata su terreno irregolare. La comunità locale è sotto shock per l’ennesimo incidente mortale avvenuto in ambito agricolo, settore in cui purtroppo il rischio di gravi infortuni resta ancora elevato, soprattutto nei mesi di intensa attività nei campi.