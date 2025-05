Gli abeti rossi delle Dolomiti sentono l’arrivo di un’eclissi di Sole

Quando è in arrivo un’eclissi solare, gli alberi di una foresta comunicano tra loro scambiandosi segnali bioelettrici, fino a sincronizzarsi anticipando l’evento addirittura di ore. Il fenomeno è stato osservato in Italia, in un bosco di abeti rossi all’interno del Parco di Paneveggio in Trentino. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Royal Society Open Science dal gruppo internazionale guidato dall’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Per l’Italia hanno partecipato l’Università di Salerno e l’azienda sarda OpenAzienda. I risultati indicano che le piante sono soggetti attivi all’interno degli ecosistemi di cui fanno parte e che sono capaci di comportamenti complessi, confrontabili a quelli degli animali.

In occasione dell’eclissi parziale di Sole avvenuta il 25 ottobre 2022, i ricercatori hanno utilizzato sensori a bassa potenza realizzati su misura e dislocati nella foresta di abeti rossi dell’area protetta di Paneveggio. I dati mostrano che l’attività elettrica degli alberi si è sincronizzata prima e durante l’eclissi e che la risposta più marcata è arrivata dalle piante più anziane. Questo suggerisce che gli alberi possano conservare una memoria ambientale che tramandano ai più giovani.