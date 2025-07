Incidente a Giovinazzo, due feriti: auto in fiamme

Incidente avvenuto intorno alle ore 8.30 sulla SS16 BIS con principio d’incendio. In questo momento i Vigili del Fuoco intervenuti hanno giá completato le operazioni di messa in sicurezza delle tre auto coinvolte. Ovvi rallentamenti sulla strada statale in direzione Bari. Si registrano due feriti lievi. L’incidente è avvenuto all’altezza di Giovinazzo.