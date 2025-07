Bari, fiamme a San Girolamo vicino all’asilo nido

Un grave incendio verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri nella zona di San Girolamo, ha interessato un’ampia area verde, arrivando a coinvolgere anche gli spazi esterni dell’asilo nido Costa. Nonostante l’edificio scolastico fosse fortunatamente vuoto, le fiamme hanno raggiunto i giardini della scuola, dove un tronco d’albero ha continuato a bruciare per ore, generando apprensione e complicando le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenuti con prontezza i volontari della Pubblica Assistenza Serbari ODV, i Vigili del Fuoco, e le forze dell’ordine, il tutto coordinato dalla sala operativa . L’intervento congiunto ha permesso di circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, evitando danni maggiori. Oggi l’asilo è stato chiuso per accertamenti.