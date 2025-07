Medicina a Bari, 3mila iscritti al semestre “filtro”

Le iscrizioni al semestre filtro per i corsi in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria si sono chiuse oggi alle 17. Gli iscritti che hanno espresso la loro preferenza per UniBa sono circa 3.000.

La riforma delle modalità di ammissione a questi corsi ha infatti istituto un semestre “propedeutico”, senza test d’ingresso, durante il quale studentesse e studenti dovranno partecipare a lezioni a frequenza obbligatoria di chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia, per un totale di 18 crediti (6 per insegnamento), in una sede inserita come prima scelta.

Al termine del semestre filtro, dagli esiti degli esami scaturirà una graduatoria nazionale che determinerà l’accesso ai corsi Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria.

Per offrire un’esperienza didattica e formativa vicina agli studenti, le lezioni presso UniBa saranno erogate sia in presenza sia online in modalità sincrona.

Le attività didattiche inizieranno l’ 8 settembre 2025 e si concluderanno entro il 7 novembre 2025.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

I “CORSI AFFINI” DISPONIBILI NELL’OFFERTA FORMATIVA UNIBA

Chi non rientra in graduatoria per iscrizione ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria, potrà proseguire gli studi in uno dei corsi affini scelto al momento dell’iscrizione.

I corsi affini disponibili nell’offerta formativa di UniBa sono:

Corsi di laurea triennali: Biotecnologie industriali per lo sviluppo sostenibile (L-2); Biotecnologie mediche e farmaceutiche (L-2); Scienze biologiche (L-13); Scienze animali (L-38); Scienze delle Produzioni e delle Risorse del Mare (L-38);

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico: Farmacia sedi di Bari e Taranto (LM-13); Farmacia – Interateneo con l’Università Cattolica Nostra Signor del Buon Consiglio di Tirana (LM-13); Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13);

Professioni sanitarie: Assistenza sanitaria (L/SNT4); Educazione professionale (L/SNT2); Infermieristica (L/SNT1); Ortottica ed assistenza oftalmologica (L/SNT2); Tecniche audiometriche (L/SNT3); Tecniche audioprotesiche (L/SNT3); Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT4); Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (L/SNT3); Tecniche di neurofisiopatologia (L/SNT3); Tecniche ortopediche (L/SNT3).

ESAMI E GRADUATORIA NAZIONALE

Al termine del semestre filtro studentesse e studenti dovranno sostenere gli esami di chimica e propedeutica biochimica (6 crediti), fisica (6 crediti) e biologia (6 crediti). Le prove d’esame saranno uguali a livello nazionale e si svolgeranno in contemporanea, nello stesso giorno. Ci saranno due appelli: il primo il 20 novembre e il secondo il 10 dicembre, sempre alle 11.

I punteggi conseguiti nei singoli esami saranno validi per la formazione della graduatoria nazionale.