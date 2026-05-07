Festa di San Nicola, è il giorno del corteo storico: il programma

Bari si prepara ancora una volta a farsi teatro di luce e memoria, quando le sue strade diventano racconto e il passato torna a camminare tra la gente. Oggi, 7 maggio prenderà vita l’edizione 2026 del Corteo Storico di San Nicola, uno dei momenti più attesi, identitari e suggestivi della città.

Il titolo scelto per l’edizione 2026 del Corteo Storico, “Una caravella di arte e di pace”, sintetizza lo spirito dell’intero progetto: un viaggio che parte dalla storia per parlare al presente e immaginare il futuro. Non più soltanto una rappresentazione, ma un processo che si compie sotto gli occhi del pubblico, trasformando le strade della città in un laboratorio a cielo aperto. Proprio l’arte sarà il cuore pulsante di questa edizione. Un’arte viva, condivisa. Per la prima volta, inoltre, sono state coinvolte in modo diretto anche alcune eccellenze del territorio: i giovani talenti dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Bari.

I primi produrranno un’opera scultorea che sfilerà sul palco semovente posto al principio del corteo; i secondi accompagneranno la sfilata con una proposta musicale, per pianoforte solo, pensata come un racconto sonoro in movimento: un intreccio di melodie che seguono il ritmo del corteo e ne amplificano l’energia. Le esecuzioni dal vivo trasformeranno lo spazio urbano in un palcoscenico condiviso, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza immersiva.

A guidare il racconto due attori, che accompagneranno e prepareranno il pubblico lungo il percorso, facendo rivivere la traslazione delle reliquie di San Nicola, trasformando la rievocazione in un dialogo continuo tra passato e presente.

Il carro aprirà il corteo, seguito da danzatrici e danzatori impegnati in una performance dedicata al tema dell’edizione e dai figuranti, cuore autentico della manifestazione, selezionati attraverso i diversi Municipi, a conferma del legame profondo tra questo evento e la comunità cittadina.

Il corteo sarà anticipato, alle ore 19.30, dall’esibizione della Grande Orchestra di Fiati “Enrico Annoscia” Città di Bari, diretta dal maestro direttore Pasquale Aiezza con una selezione di brani classici, e sarà chiuso dalla banda juniores.

IL PROGRAMMA DEL CORTEO STORICO

La giornata si aprirà alle ore 18.00 a Baia San Giorgio con la celebrazione eucaristica e l’imbarco del Quadro, tra sbandieratori, tamburi e una delegazione del corteo.

Alle ore 19.30, al Molo San Nicola, è previsto l’arrivo del Quadro, accolto dalle autorità civili e religiose.

Alle ore 20.00, da piazza Federico II di Svevia, prenderà ufficialmente il via il Corteo Storico, che attraverserà le strade della città tra quadri scenici, musica e rappresentazioni.

In piazza Libertà si terrà lo spettacolo danzante “La luna di San Nicola, orbite di luce” di Rex Extensa, ideato e diretto da Elisa Barucchieri

Il percorso si concluderà intorno alle ore 23.00 con l’arrivo nella piazza della Basilica di San Nicola, nel cuore della città vecchia, dove si compirà il momento finale della rievocazione: qui i quadri scenici si alterneranno in un’ultima breve performance.

A seguire, i Mezzotono – Piccola Orchestra italiana senza strumenti renderanno omaggio a San Nicola con un’esibizione speciale. Dopo l’arrivo della Caravella sul sagrato, un video di taglio cinematografico introdurrà l’ingresso dei marinai con l’effigie del Santo.

Il Corteo si chiuderà con la consegna della Sacra Icona al Priore della Basilica di San Nicola.

I divieti di transito

dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze:

piazza San Nicola largo Urbano II corte del Catapano via Palazzo di Città lung.reImp. Augusto (eccetto gli operatori commerciali autorizzati per la Sagra e Fiera di San Nicola) piazzale IV Novembre c.so Vittorio Emanuele II piazza Libertà piazza Massari piazza Federico II di Svevia via Boemondo strada Palazzo dell’Intendenza via B. Petrone via Villari via De Rossi, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni via Cairoli, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni via Andrea da Bari tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e c.so Vittorio Emanuele II via Piccinni c.so Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

– nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre)

– nel tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre)

via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour via Calefati, tratto compreso tra c.so Cavour e via Melo via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour via Fiorese molo S. Nicola lung.reDi Crollalanza piazza Eroi del Mare largo G. Bruno largo Adua piazza A. Diaz lung.reN. Sauro via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia elung.reN. Sauro via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia via Egnatia, tratto compreso tralung.reN. Sauro e via Dalmazia via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia elung.reN. Sauro via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tralung.reN. Sauro e via Dalmazia via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia elung.reN. Sauro via Cattaro, tratto compreso tralung.reN. Sauro e via Dalmazia via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia elung.reN. Sauro via Ragusa, tratto compreso tra via Dalmazia ed il cancello fronte mare (strada chiusa) via Lombardi; rr. via Latilla; ss. corso sen. A. De Tullio

dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il doppio senso di circolazione, esclusivamente per gli autobus urbani, sulla piazza Garibaldi, tratto compreso tra largo Nitti Valentini e via Crispi (numerazione dal civico 45 al civico 75)

dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze: via S. Francesco d’Assisi piazza Garibaldi, tratto con senso di marcia da largo Nitti Valentini a via Bonazzi via Carducci, tratto compreso tra via G. Murat e via S. Francesco d’Assisi via Napoli, tratto compreso tra via Bonazzi e via S. Francesco d’Assisi

L’arrivo in Basilica sarà il culmine del percorso: i quadri scenici si alterneranno in brevi performance, accompagnati da luci e proiezioni, mentre la città seguirà il corteo anche attraverso maxi schermi allestiti in piazza Libertà.

Bus e navette

In occasione del Corteo Storico di San Nicola 2026, L’AMTAB S.p.A., d’accordo con l’amministrazione comunale, ha predisposto un piano di potenziamento del servizio di trasporto pubblico, delle aree di sosta e delle navette per la giornata di domani, giovedì 7 maggio.

Da inizio a fine servizio, il trasporto pubblico locale sarà potenziato e rimodulato. Le linee 1, 2, 2/, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 11/, 12/, 13, 19, 20, 21, 22, 27 e 53 effettueranno l’ultima corsa alle ore 24:00.

Inoltre, le linee 1, 2, 2/, 4, 10, 12, 14, 22, 27, 42, 50 e le navette “A”, “B” e “C”, saranno interessate da alcune variazioni di percorso. Per l’occasione saranno attivati in via straordinaria anche i servizi di Park & Ride dislocati sul territorio cittadino, al fine di agevolare gli spostamenti e ridurre il traffico nel centro urbano.

ATTIVAZIONE STRAORDINARIA E MODALITÀ DI FRUIZIONE

NAVETTE “A”, “B” E “C”

NAVETTA “A”

da inizio servizio alle ore 17:00 e dalle ore 24:00 alle ore 2:00 (ultima partenza) e comunque fino al termine delle esigenze di servizio:

in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”: i bus svolteranno a dx per via Pizzoli, effettueranno l’intero perimetro di p.zza Garibaldi, a dx per via Crispi, a dx per via De Cristoforis, a sx per c.so Mazzini, a dx per via B. Regina, a dx per c.so V. Veneto, area di sosta ’’Vittorio Veneto-lato terra;

dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e comunque fino al termine delle esigenze di servizio:

in partenza dall’area di sosta ’’Vittorio Veneto-lato terra”: i bus svolteranno a dx per via Pizzoli a dx per via Crispi, a dx per via De Cristoforis, a sx per c.so Mazzini, a dx per via B. Regina, a dx per c.so V. Veneto, area di sosta ’’Vittorio Veneto-lato terra;

NAVETTA “B”

da inizio servizio alle 2.00 (ultima partenza) e comunque fino al termine delle esigenze di servizio:

in partenza da via Cognetti: (capolinea provvisorio), c.so Cavour, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi, via Apulia, a sx per via Peucetia, inversione di marcia alla rotatoria posta all’ intersezione con viale Magna Grecia, via Peucetia, a dx per via Apulia, cavalcavia Garibaldi, a dx per corso Trieste, a dx per via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, P&R Pane e Pomodoro, a sx per il cavalcavia Garibaldi, a dx per via Peucetia, a dx per via Masaniello, sx per via Oberdan, via Capruzzi, sottopasso Luigi di Savoia, via De Giosa, a sx per via Cognetti (capolinea provvisorio);

NAVETTA “C”

da inizio servizio alle 2.00 (ultima partenza) e comunque fino al termine delle esigenze di servizio:

in partenza P&R Largo 2 Giugno: viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, p.zza L.di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, c.so Cavour, cavalcavia XX Settembre, viale Unita d’Italia, viale della Repubblica, viale della Costituente, via Jacini, viale della Resistenza, P&R Largo 2 Giugno.

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le variazioni di percorso indicate.

I “Park & Ride” saranno fruibili secondo la consueta formula: € 1+ € 0,30 per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente, con le seguenti modalità:

“Pane e Pomodoro lato mare”: attiva dalle ore 05:00 alle 02:00 del giorno successivo.

“Pane e Pomodoro lato terra”: attiva dalle ore 07:00 alle 02:00 del giorno successivo.

“Vittorio Veneto” (lato terra): attiva dalle ore 05:00 alle 02:00 del giorno successivo.

“Largo 2 Giugno”: attiva dalle ore 05:00 alle 02:00 del giorno successivo.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Numero Verde 800450444.