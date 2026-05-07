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Bari, il cielo si colora per San Nicola: tornano le Frecce Tricolori sul lungomare

Sorvolo speciale l’8 maggio, mentre questa mattina sono previsti i voli di prova sui cieli della città

Pubblicato da: redazione | Gio, 7 Maggio 2026 - 08:55
Frecce tricolori
  • 57 sec

Il cielo sopra il lungomare tornerà a tingersi di verde, bianco e rosso in occasione della Festa di San Nicola 2026. Le Frecce Tricolori saranno infatti a Bari per un sorvolo celebrativo previsto l’8 maggio, tra le 16.30 e le 17.30, lungo il tratto di mare del Lungomare Nazario Sauro. Non si tratterà di una vera e propria esibizione acrobatica completa, ma di un passaggio dedicato alla città e al suo patrono, inserito nel programma delle celebrazioni nicolaiane.

Già nella giornata di oggi sono previsti alcuni voli di prova, in programma tra le 12 e le 12.30, che permetteranno ai cittadini di vedere in anticipo gli aerei della Pattuglia Acrobatica Nazionale nei cieli del capoluogo pugliese.
Accanto all’appuntamento pubblico, ci sarà anche un momento dedicato ai più piccoli. Nel pomeriggio, alle 15, una delegazione delle Frecce Tricolori visiterà il presidio ospedaliero pediatrico Giovanni XXIII. I piloti incontreranno i bambini ricoverati e le loro famiglie, portando gadget e trascorrendo del tempo con i piccoli pazienti all’interno dei reparti.
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La delegazione sarà guidata dal comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale, il tenente colonnello Franco Paolo Marocco e sarà accolta dalla direzione sanitaria dell’ospedale. L’iniziativa avrà anche una finalità concreta: le donazioni raccolte saranno utilizzate per sostenere l’acquisto di strumenti e apparecchiature sanitarie destinati ai reparti pediatrici. Per l’ospedale di Bari, in particolare, i fondi serviranno a completare le attrezzature della nuova sala gessi del reparto di ortopedia pediatrica.

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