Due tassisti baresi premiati per aver salvato un poliziotto aggredito: “Un gesto che onora la città”

Non si sono voltati dall’altra parte. Hanno visto un poliziotto aggredito e, senza pensarci due volte, sono intervenuti. Giovedì sera, nei pressi del Teatro Petruzzelli di Bari, due tassisti, Nicola Andrisani e Vittorio Pantaleo, hanno dimostrato che il coraggio e il senso civico possono ancora fare la differenza.

Un agente di Polizia era stato colpito con una bottiglia da un uomo che tentava di darsi alla fuga. I due tassisti, assistendo alla scena, si sono lanciati all’inseguimento del responsabile, riuscendo a bloccarlo e a consegnarlo agli altri agenti nel frattempo sopraggiunti. Un gesto tanto istintivo quanto decisivo per la sicurezza dell’agente e l’arresto dell’aggressore.

Questa mattina, nell’androne di Palazzo di Città, l’assessore allo Sviluppo economico Pietro Petruzzelli ha voluto ringraziarli a nome dell’intera amministrazione comunale, incontrandoli personalmente per consegnare un simbolico riconoscimento.

“Un atto di responsabilità e prontezza – ha commentato Petruzzelli – che va celebrato. Perché ci ricorda quanto sia importante la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine e quanto il senso civico sia ancora vivo nella nostra comunità”.

Nessuna medaglia, nessun clamore, solo due cittadini che hanno scelto di fare la cosa giusta. “Non ci abbiamo pensato un secondo – racconta Nicola Andrisani – perché è stato un gesto naturale. Spesso la gente resta a guardare di fronte a episodi del genere. Il nostro intervento deve servire da esempio per tutti i cittadini di Bari, anche se bisogna sempre essere cauti quando ci si trova davanti a una persona pericolosa, magari armata. Ma in quel momento c’erano dei bambini nella zona e non potevamo far finta di nulla: è un gesto che rifaremmo sicuramente”.