Avrebbero inviato foto intime di una 12enne in chat, indagati in due nel Brindisino

Avrebbero diffuso foto intime di una minorenne, di 12 anni, in chat. Per questo la Procura per i Minorenni di Lecce ha aperto un’inchiesta per diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. Due gli indagati, si tratta di un 15enne e una 14enne che avrebbero inviato ad una terza persona le foto della 12enne risalente a quattro anni precedenti al fatto. Dopo la denuncia della vittima, che oggi ha 16 anni, è stato aperta l’inchiesta che vede coinvolti i giovani nel Brindisino. Al centro della questione ci sarebbe uno screenshot effettuato nel corso di una videochiamata effettuata quattro anni fa che ritraeva la 12enne in momenti di intimità. Quest’ultimo sarebbe stato condiviso e diffuso successivamente da un’altra persona. Paola Guglielmi, titolare del fascicolo, ha disposto un avviso di accertamenti tecnici che consistono nell’estrazione di una copia forense dei telefonini degli indagati. Più nello specifico saranno estrapolate foto, video, chat e messaggi per ricostruire tutto l’accaduto e permettere così di valutare il possibile coinvolgimento di altre persone.

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