Bari, passerelle per l’accesso al mare: al via iter per sperimentazione a Palese e Santo Spirito

Dopo anni di richieste da parte dei cittadini, arriva una svolta per l’accesso al mare nei tratti più difficili della costa barese. Il Comune ha avviato l’iter per installare, in via sperimentale, due strutture amovibili a Palese e Santo Spirito, con piattaforme, rampe e pedane per facilitare l’ingresso in acqua anche dove la costa è rocciosa e insidiosa.

L’annuncio è arrivato questa mattina nel corso dell’audizione in Commissione Pari Opportunità dell’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, insieme al direttore del settore Impianti comunali e aree demaniali Aldo Ranaldo. Al centro dell’incontro il tema dell’accessibilità delle spiagge cittadine, con aggiornamenti anche sugli interventi già in corso. A Pane e Pomodoro sono in fase di installazione nuove rampe in legno per agevolare l’accesso ai pontili, dopo la riqualificazione completata la scorsa estate. A San Girolamo, invece, in vista della stagione balneare, si è intervenuti livellando la battigia, senza necessità di ripascimento, per eliminare i dislivelli causati dalle mareggiate invernali.

La novità riguarda però soprattutto il litorale a nord della città, dove la conformazione frastagliata della costa rende difficile – e in alcuni punti pericoloso – l’accesso diretto al mare. Qui il Comune punta a una prima sperimentazione con due installazioni: una a Palese, in un’area già dotata di piattaforma, e una a Santo Spirito, nei pressi del porticciolo. “Vogliamo rendere possibile l’ingresso in acqua anche nelle zone più disagevoli – ha spiegato l’assessore Scaramuzzi – soprattutto per anziani e persone con difficoltà motoria”. Per l’intervento sono stati stanziati circa 300mila euro attraverso il bilancio comunale 2025.

Le strutture, progettate in base alle caratteristiche dei singoli tratti di costa, saranno completamente amovibili. Prima dell’avvio dei lavori è stata convocata una conferenza con tutti gli enti coinvolti – dalla Capitaneria di Porto al Demanio marittimo fino all’Ufficio Paesaggio – per ottenere i pareri necessari. L’obiettivo è arrivare al via libera definitivo per la progettazione esecutiva e installare le passerelle entro l’estate 2026. Il progetto, nelle intenzioni dell’amministrazione guidata dal sindaco Vito Leccese, potrebbe poi essere esteso anche ad altri quartieri costieri, come San Giorgio e Torre a Mare. Una risposta attesa da tempo da residenti e bagnanti, in una città dove l’accesso al mare resta ancora, in molti tratti, una questione aperta.

Foto passerella Pane e Pomodoro