Meta abbonamenti per togliere la pubblicità: 7,99 euro ad account

In questi giorni gli utenti italiani iscritti a Instagram e Facebook stanno ricevendo avvisi da Meta in cui si propone la possibilità di utilizzare i profili personali senza contenuti pubblicitari, previo il pagamento di un abbonamento mensile. Una possibilità che, ricorda Assoutenti, esiste già da tempo, ma le cui condizioni sono ora cambiate per adeguarsi alle disposizioni in tema di privacy imposte dell’Unione Europea.

Gli iscritti a Instagram e Facebook stanno ricevendo in queste ore messaggi in cui Meta chiede loro se vogliono continuare ad utilizzare le piattaforme senza costi aggiuntivi ma accettando le inserzioni pubblicitarie, o se preferiscono optare per un abbonamento a pagamento e non vedere più le pubblicità sui propri profili – spiega Assoutenti – In questo secondo caso, la spesa parte da 7,99 euro al mese per il primo account, più 5,00 euro al mese per ciascun account aggiuntivo.

Tuttavia anche in caso di abbonamento i contenuti pubblicitari sembrano non sparire del tutto: come informa Meta, infatti, a fronte del pagamento dell’importo richiesto “quando usi i tuoi account Facebook e Instagram non vedrai inserzioni”, tuttavia “continuerai a vedere post e messaggi di aziende e creator”. Altra differenza riguarda l’uso dei dati personali: per chi decide di proseguire a vedere le pubblicità senza pagare un abbonamento “i dati saranno trattati per le inserzioni”, mentre per chi si abbona “i dati personali non saranno trattati per le inserzioni” – sottolinea Assoutenti.

“Invitiamo i consumatori a leggere attentamente le condizioni contrattuali proposte da Meta, e valutare le opzioni migliori a seconda delle proprie esigenze, ricordando che è possibile in qualsiasi momento modificare le impostazioni del proprio profilo accedendo al Centro gestione account di Meta e selezionando l’opzione “Preferenze relative alle inserzioni” – conclude il presidente Gabriele Melluso.