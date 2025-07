Bari, a fuoco un’auto a Ceglie

Intorno alle ore 3.30 i vigili del fuoco sono intervenuti nel centro storico di Ceglie per un incendio di autovettura. Giunti sul posto hanno trovato l’auto completamente avvolta dalle fiamme e lavorava per oltre un’ora per riportare in sicurezza i luoghi. Le fiamme infatti annerivano pericolosamente anche delle abitazioni vicine.