Bari, West Nile: le donazioni di sangue sono sicure e non subiscono limitazioni

Le donazioni di sangue restano sicure e non subiscono alcuna limitazione. Come ogni anno, nei mesi estivi viene attivato il sistema nazionale di sorveglianza per monitorare la circolazione di virus trasmessi da vettori, come ad esempio il West Nile virus.

A precisarlo è il dottor Angelo Ostuni, direttore del Centro Regionale Sangue della Puglia che aggiunge: “Le donazioni possono continuare senza alcuna preoccupazione: il sistema è strutturato per garantire la sicurezza sia del donatore che del ricevente. Non c’è alcun blocco, ma solo un’attenta vigilanza epidemiologica, come accade ogni estate”.

In particolare, in tutte le strutture trasfusionali viene eseguito un test di screening specifico su ogni donatore che abbia pernottato, anche per una sola notte, in una delle province identificate a rischio dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Sangue.

Si tratta di una misura precauzionale e consolidata, che non impedisce la donazione, ma garantisce un’ulteriore tutela per la sicurezza di chi riceve il sangue.

L’invito a donare resta dunque più che mai valido, soprattutto in questo periodo: le scorte di sangue sono fondamentali per garantire l’assistenza a migliaia di pazienti