A Bari “boom” per il mercato delle case di lusso, valore immobili cresciuto del 260% in sei anni

Il mercato delle case di lusso a Bari continua a crescere. Secondo la quinta edizione dell’Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia realizzato da Immobiliare.it Insights, il valore complessivo degli immobili di pregio in offerta nel capoluogo pugliese ha raggiunto circa 621 milioni di euro, pari a circa l’1% del mercato nazionale del settore. I dati fotografano un’espansione significativa registrata tra il 2020 e il 2025. In sei anni, infatti, il valore dello stock immobiliare di lusso in vendita è aumentato del 260%, mentre il numero degli annunci ha fatto segnare una crescita ancora più marcata, pari al +270%. In aumento anche la superficie complessiva degli immobili di pregio presenti sul mercato, cresciuta del 220%.

A dominare l’offerta continuano a essere le ville, che rappresentano il 65% del totale degli immobili di lusso in vendita a Bari. Gli appartamenti incidono invece per il restante 35%, con percentuali rimaste sostanzialmente stabili negli ultimi anni. L’analisi si sofferma anche sui tempi di vendita degli immobili di fascia alta. Per concludere una compravendita servono in media 7,4 mesi, tre in più rispetto all’inizio del 2020, quando il tempo medio necessario era di circa 4,4 mesi. In calo, invece, il cosiddetto “time on market”, cioè il tempo medio di permanenza degli annunci online, passato da 11,8 a 9,6 mesi.

Sul fronte della domanda, l’Osservatorio evidenzia una riduzione del 24% della pressione sugli immobili di pregio, calcolata in base al numero medio di contatti per annuncio. Nonostante il calo complessivo, si registrano alcuni picchi positivi, in particolare nel primo semestre del 2021 e nel secondo semestre del 2022. Il peso della domanda barese rispetto al mercato nazionale del lusso resta comunque contenuto, oscillando negli anni tra lo 0,4% e l’1,1% del totale italiano.

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