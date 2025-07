Si può accedere in 189 Stati senza visto: ecco cosa si può fare con il passaporto italiano

Singapore ha il passaporto più potente al mondo, secondo l’ultimo Henley Passport Index una classifica dei passaporti ampiamente seguita che valuta la forza del passaporto in base a un parametro: il numero di destinazioni che i titolari possono visitare senza dover ottenere un visto.

La classifica mostra che la città-Stato mantiene il primo posto nell’indice, che in precedenza condivideva con Giappone, Germania, Italia, Spagna e Francia. L’ultima classifica mostra Giappone e Corea del Sud a pari merito al secondo posto, mentre gli altri ex leader, tra cui appunto l’Italia, sono al terzo posto con Danimarca, Finlandia e Irlanda.

La classifica si concentra principalmente sulla facilità di viaggio, mentre un’altra classifica attentamente monitorata da Cnbc Travel, il Nomad Passport Index, classifica i passaporti in base a cinque criteri, tra cui la tassazione, ed è maggiormente incentrata sulla cittadinanza globale.

L’ultima classifica di Henley mostra che il passaporto statunitense è sceso dal nono al decimo posto, il peggior piazzamento in 20 anni. Anche il passaporto del Regno Unito è sceso in classifica, passando dal quinto al sesto posto. Una «tendenza al ribasso a lungo termine» per i due Paesi, entrambi un tempo considerati i passaporti più potenti al mondo.

Secondo la classifica, i cittadini di Singapore possono accedere a 193 Paesi senza visto, mentre i Paesi a pari merito al decimo posto possono accedere a 182 Stati. Gli italiani hanno accesso a 189 Paesi senza visto.

Il passaporto indiano ha registrato il balzo maggiore negli ultimi sei mesi, passando dall’85° al 77° posto, secondo Henley & Partners. Un’analisi della classifica nell’ultimo decennio mostra che gli Emirati Arabi Uniti hanno guadagnato 34 posizioni, ha affermato la società di analisi, e ora sono all’ottavo posto. Anche la Cina ha guadagnato 34 posizioni negli ultimi 10 anni, un miglioramento «particolarmente impressionante», considerando che i cittadini cinesi non hanno accesso senza visto nell’area Schengen europea. Il passaporto afghano è rimasto all’ultimo posto della classifica, garantendo l’accesso senza visto in soli 25 Paesi in tutto il mondo.