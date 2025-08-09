Bari, in fila per il nuovo Swatch in edizione limitata

Decine di persone sono in fila questa mattina per il nuovo modello di Swatch, il “Mission to Earthphase”, modello caratterizzato da un indicatore di fase terrestre, da una fase lunare impreziosita con OMEGA’s Moonshine™ Gold e da illustrazioni tratte dal mondo di Snoopy. Il modello è disponibile solo oggi, giorno di luna piena . In via Sparano quindi decine di persone sono in fila per accaparrarselo. (foto facebook)