Bari, Legami fa poker. Apre la quarta sede a Molfetta

E cerca personale

Pubblicato da: Adalisa Mei | Ven, 8 Agosto 2025 - 18:06
Legami
  • 24 sec
villaggiodelgusto.com

Legami, brand italiano che ha rivoluzionato il mondo della cartoleria, farà poker. Aprirà infatti la sua quarta sede a Molfetta, all’interno del Puglia Outlet Village. Tra solo pochi giorni invece sarà inaugurato il punto vendita in corso Cavour, nell’isolato fra via Dante e via Principe Amedeo. Il marchio è già attivo in via Sparano (dallo scorso ottobre) e nel centro commerciale di Casamassima. Legami è un universo di 5.000 prodotti suddivisi in 16 mondi: dagli accessori per la casa a quelli tech, dai prodotti per il travel agli articoli per il beauty, i giochi vintage e gli articoli di cancelleria.

Si tratta di brand italiano nato nel 2003 con l’obiettivo di far vivere emozioni positive attraverso oggetti che accompagnano la vita quotidiana delle persone. Per la nuova apertura a Molfetta si cercano addetti vendita disponibili ad un orario part time di 20 ore settimanali. “Avrai la possibilità  – si legge nell’annuncio – di lavorare in un ambiente giovane, innovativo e stimolante, oltre che la possibilità di avere sconti significativi sui nostri prodotti”.

