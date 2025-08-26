Altamura, 25enne scomparso da ore: ritrovato in stato confusionale

Lieto fine per una ricerca di persona scomparsa iniziata ieri sera intorno alle ore 23. I Carabinieri di Altamura richiedevano l’intervento dei vigili del fuoco per cercare un giovane venticinquenne di cui non si avevano notizie da ore. Due squadre di Vigili del Fuoco con l’ausilio anche dello speciale nucleo SAPR (con i loro droni) insieme al personale del soccorso alpino e agli uomini dell’Arma portavano a termine le ricerche intorno alle ore 2 e 40 ritrovando l’uomo in buone condizioni di salute a circa due metri sotto il piano stradale in un cespuglio di rovi pericolosamente nel pulo di Altamura. L’uomo in stato confusionale veniva affidato al personale del 118 per le cure del caso.