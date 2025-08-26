MARTEDì, 26 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,330 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,330 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, maxi rissa in piazza Umberto: diversi feriti

Intervenuta la polizia

Pubblicato da: redazione | Mar, 26 Agosto 2025 - 09:44
polizia
  • 22 sec
villaggiodelgusto.com

Tanta paura ieri sera tra piazza Moro e piazza Umberto per una maxi rissa tra stranieri. Oltre 50 le persone coinvolte, ci sarebbero anche un ferito portato in pronto soccorso ed altre persone sono state medicate sul posto.  Intervenute pattuglie della polizia, della locale e dell’esercito.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città , Politica

Bari, le polemiche sul porta a...

I consiglieri comunali di Bari della Lega ritengono errata la "neo"...
- 26 Agosto 2025
Segnalato da voi

Bari, ancora rifiuti incendiati in via...

"Stanotte ad opera di balordi , in via Michele Di Giesi...
- 26 Agosto 2025
Politica

Bari, ritardi su contributi economici per...

"Da consigliere di Fratelli d'Italia della Commissione Welfare Municipio2 ma prima...
- 26 Agosto 2025
Primo Piano

Cgil Puglia, sul lavoro tanta precarietà...

I rapporti di lavoro attivati in Puglia aumentano di 27mila unità...
- 26 Agosto 2025