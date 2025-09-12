Bari sempre più sporca. La denuncia: “Non è colpa solo dell’amministrazione, ma anche dei baresi”

La foto che è stata pubblicata sul gruppo “Vivere il Comitato San Girolamo” parla chiaro. Un tavolino, un passeggino, un asta, tante buste e tanto altro ancora abbandonati per strada. Come se fosse lecito. E’ un residente questa volta ad insorgere: “Sempre peggio – dice – Vi ricordiamo che dal 9 agosto è stato emanato il nuovo DL 116/2025 ha introdotto sanzioni molto più severe per l’abbandono di rifiuti, distinguendo tra rifiuti non pericolosi e pericolosi e sono previste denunce penali. Ci sono i modi per non ridurre il waterfront in una discarica. Si possono usare le pattumelle, il lunedì e giovedì portare gli ingombranti al centro mobile Amiu vicino lo stadio, chiamare il numero verde Amiu 800011558. Non possiamo solo dire di essere poco considerati dall’amministrazione se poi noi cittadini siamo i primi a non rispettare le regole basilari”.