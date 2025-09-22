Anche Bari in marcia per Gaza: oggi sciopero generale. Parecchi negozi fermi

Bari si prepara a una giornata di mobilitazione per esprimere solidarietà alla popolazione palestinese e protestare contro la gestione della crisi da parte del Governo italiano. Oggi, dalle 9:30, il corteo partirà dal Molo San Nicola, per unirsi idealmente alla Global Sumud Flotilla, la grande spedizione umanitaria internazionale che sta cercando di portare aiuti a Gaza.

Intanto si stanno moltiplicando le attività e aziende di Bari e provincia che hanno deciso di aderire alla mobilitazione nazionale di Lunedì, scioperando. “La mobilitazione popolare – dicono – è l’ultima arma che abbiamo per bloccare il genocidio in corso a Gaza, dove bambini e bambine stanno continuando a morire come mosche con il silenzio dei governi. Le mobilitazioni popolari possono cambiare la storia e la storia ce lo insegna. È il tempo di agire: le parole non bastano più.

Ad oggi sono almeno una trentina le attività che hanno aderito allo sciopero e saranno in piazza a Bari. La protesta nasce dall’allarme per la gravità della situazione a Gaza, dove migliaia di persone vivono sotto assedio e bombardamenti continui, con milioni di sfollati e un’intera popolazione privata dei servizi essenziali. I promotori dell’iniziativa chiedono un intervento più deciso della comunità internazionale e denunciano la mancata presa di posizione del Governo italiano.

Lo sciopero generale mira a fermare simbolicamente la città per sensibilizzare cittadini, istituzioni e media sulla tragedia umanitaria in corso. La mobilitazione vuole anche richiamare l’attenzione sulle conseguenze sociali e lavorative di politiche economiche che, secondo gli organizzatori, stanno aumentando precarietà e difficoltà per i lavoratori italiani.

I partecipanti invitano tutta la cittadinanza a unirsi alla manifestazione, ribadendo che la solidarietà internazionale e la difesa dei diritti umani devono tradursi in azioni concrete.