Gemmato candidato centrodestra per Regionali: “Il mio nome ancora sul tavolo”

“Sì, il mio nome è sul tavolo ed è sul tavolo come nome rappresentativo di tutta una classe dirigente. Io ricordo, io sono sottosegretario di Stato, ho l’onore di essere sottosegretario di Stato e parlamentare. Abbiamo altri 10-11 parlamentari pugliesi, abbiamo sette consiglieri regionali, tre parlamentari europei tutti oggi in campo per rappresentare questa battaglia”.

Lo ha detto a margine di un evento sulla sanità a Fasano, il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato (FdI), rispondendo ad una domanda dei giornalisti su quelle che saranno le scelte del centrodestra nazionale per il candidato alla presidenza della Regione Puglia. “Anche noi, che siamo i vertici regionali aspettiamo, come dire, in maniera composta che ci venga dato dal tavolo nazionale chi fra le varie proposizioni che adesso sono sul tavolo debba assurgere la carica di candidato presidente del centrodestra e si spera appunto presidente del centrodestra. Io immagino – ha aggiunto – che manchino giorni o ore”.

“Sono convinto del fatto che si possa iniziare una campagna elettorale di profondità, che possa andare sui contenuti. In primis quello della sanità, il vero punto di caduta di questo centrosinistra che governa da 20 anni la Regione Puglia. Decaro – ha concluso Gemmato- è in continuità con questi 20 anni a guida Pd della Regione Puglia, soprattutto in tema di sanità”.