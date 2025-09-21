DOMENICA, 21 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,917 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,917 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Gemmato candidato centrodestra per Regionali: “Il mio nome ancora sul tavolo”

"Ormai è questione di ore"

Pubblicato da: redazione | Dom, 21 Settembre 2025 - 20:18
gemmato
  • 45 sec
villaggiodelgusto.com

“Sì, il mio nome è sul tavolo ed è sul tavolo come nome rappresentativo di tutta una classe dirigente. Io ricordo, io sono sottosegretario di Stato, ho l’onore di essere sottosegretario di Stato e parlamentare. Abbiamo altri 10-11 parlamentari pugliesi, abbiamo sette consiglieri regionali, tre parlamentari europei tutti oggi in campo per rappresentare questa battaglia”.

Lo ha detto a margine di un evento sulla sanità a Fasano, il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato (FdI), rispondendo ad una domanda dei giornalisti su quelle che saranno le scelte del centrodestra nazionale per il candidato alla presidenza della Regione Puglia. “Anche noi, che siamo i vertici regionali aspettiamo, come dire, in maniera composta che ci venga dato dal tavolo nazionale chi fra le varie proposizioni che adesso sono sul tavolo debba assurgere la carica di candidato presidente del centrodestra e si spera appunto presidente del centrodestra. Io immagino – ha aggiunto – che manchino giorni o ore”.

“Sono convinto del fatto che si possa iniziare una campagna elettorale di profondità, che possa andare sui contenuti. In primis quello della sanità, il vero punto di caduta di questo centrosinistra che governa da 20 anni la Regione Puglia. Decaro – ha concluso Gemmato- è in continuità con questi 20 anni a guida Pd della Regione Puglia, soprattutto in tema di sanità”.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Gemmato candidato centrodestra per Regionali: “Il...

"Sì, il mio nome è sul tavolo ed è sul tavolo...
- 21 Settembre 2025
Attualità

Qualità al top per il Primitivo...

La vendemmia del Primitivo di Manduria 2025 sta per concludersi e,...
- 21 Settembre 2025
Economia

Bonus e sussidi autunno 2025: tutti...

In arrivo una serie di bonus d’autunno in favore delle famiglie...
- 21 Settembre 2025
Salute e Medicina

“I farmaci non sono caramelle”: campagna...

I farmaci da banco possono essere acquistati senza prescrizione medica in...
- 21 Settembre 2025