Andria, consultorio trasferito in via Fornaci

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Il Consultorio Familiare del Distretto Socio Sanitario n. 2 di Andria, diretto dal dott. Patrizio Chicco, è stato trasferito dalla sede di via Don Luigi Sturzo n. 36 alla nuova sede di via Fornaci n. 201 (piano terra).

Il trasferimento si inserisce all’interno di un più ampio piano di riorganizzazione aziendale finalizzato all’accentramento degli uffici amministrativi e alla rifunzionalizzazione complessiva degli spazi di proprietà della Asl Bt, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza organizzativa e l’accessibilità dei servizi offerti ai cittadini.

La nuova sede di via Fornaci dispone di spazi adeguati per lo svolgimento delle attività consultoriali e ospita due ambulatori dedicati agli screening, una sala per i corsi di accompagnamento alla nascita, un ambulatorio ginecologico, oltre agli uffici di due assistenti sociali e due psicologi.

Il Consultorio Familiare continua a garantire tutti i servizi rivolti alle donne, alle coppie e alle famiglie, assicurando percorsi di prevenzione, sostegno e promozione della salute.

Si invitano, quindi, i cittadini a fare riferimento alla nuova sede di via Fornaci n. 201 per tutte le attività e i servizi erogati dal Consultorio Familiare del Distretto Socio Sanitario n. 2.

Orari di apertura al pubblico

Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Martedì e giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Orari di apertura degli uffici

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Martedì e giovedì: dalle ore 14.30 alle ore 17.30