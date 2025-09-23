Muore schiacciato dal suo trattore, tragedia nel Foggiano

Un uomo di 69 anni è morto questo pomeriggio schiacciato dal trattore che conduceva. È accaduto in contrada Paduli nelle campagne del piccolo comune di Castelluccio Valmaggiore, in provincia di Foggia.

A quanto si è appreso, l’uomo si stava recando nelle campagne di famiglia quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato e l’uomo è rimasto schiacciato. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i carabinieri. Anche il sindaco Pasquale Marchese si è recato sul luogo dell’incidente.