Paura alla Fiera del Levante, operaio ferito durante lo smantellamento di un palco

Momenti di paura oggi all’interno del quartiere fieristico della Fiera del Levante, dove un incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio di 41 anni. Secondo le prime ricostruzioni, mentre erano in corso le operazioni di smantellamento di uno dei palchi, una lastra sarebbe caduta colpendolo alla testa.

Immediati i soccorsi: l’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico in codice rosso. Al momento risulta aver riportato un trauma cranico e sono in corso ulteriori accertamenti per valutare l’entità delle lesioni.

Sul posto stanno indagando la polizia e gli ispettori dello Spesal della Asl, per chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza durante le operazioni di smantellamento.﻿