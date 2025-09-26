Bari, arrestato latitante nel quartiere Carrassi. Tradito da documenti falsi

È accaduto nella serata di ieri quando una pattuglia della Polizia locale di Bari, ha proceduto al controllo documentale su un veicolo in circolazione in zona Carrassi. L’uomo conducente alla guida esibiva carta di circolazione e polizza assicurativa regolari per il veicolo, di proprietà della coniuge a bordo con lui nel mezzo, ma non era in grado di esibire un documento di identità o la patente di guida. Alla richiesta degli agenti forniva generalità che poi risulteranno false e riferite al di lui fratello.

L’ acume investigativo degli agenti e il confronto immediato con le Banche dati, tramite Sala Operativa e Uffici di Polizia giudiziaria del Comando, consentivano di risalire alla esatta identità del soggetto. L’uomo, un 37enne, era attinto da un avviso di Rintraccio fin dal settembre 2023 per la sottoposizione alla misura restrittiva con associazione alla Casa Circondariale in quanto già detenuto presso l’istituto Circondariale di Lecce e fruitore di un permesso premio senza scorta di una settimana, non aveva fatto più rientro alla struttura carceraria dove avrebbe dovuto scontare il residuo della pena, e quindi latitante da circa due anni.

L’uomo arrestato risponde del reato di evasione e false generalità agli agenti accertatori, oltre alla violazione amministrativa per euro 5.100 per la guida senza patente con contestuale fermo del veicolo per tre mesi. Stamattina è comparso davanti l’autorità giudiziaria per il giudizio con rito per direttissima; arresto convalidato. L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce.