Rapina Molfetta, il sindacato: «Coraggio esemplare del carabiniere in pensione»

«La notizia della tentata rapina avvenuta questa mattina presso il centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta desta grande preoccupazione, soprattutto per le modalità con cui il malvivente ha agito, armato e pronto a minacciare l’incolumità dei cittadini», dichiara Nicola Magno, segretario generale regionale Puglia di UNARMA Carabinieri.

«Un ringraziamento particolare va al collega in pensione che, con grande coraggio e senso del dovere, non ha esitato a intervenire per fermare il rapinatore. Il suo gesto dimostra come l’appartenenza all’Arma non si esaurisca con la cessazione dal servizio, ma resti un vincolo indissolubile che spinge a tutelare la collettività anche a rischio della propria vita», aggiunge Magno.

«Questo episodio – prosegue – deve farci riflettere sull’importanza di rafforzare la sicurezza nei luoghi pubblici e sull’urgenza di garantire un maggior presidio del territorio, affinché episodi simili non mettano in pericolo i cittadini e chi, con coraggio, decide di reagire».

«A nome di UNARMA Carabinieri – conclude Magno – esprimo vicinanza e solidarietà sia al collega rimasto ferito durante l’intervento, sia agli operatori delle forze dell’ordine immediatamente accorsi sul posto, certi che la giustizia farà il suo corso e che la legalità continuerà a prevalere sulla violenza».