Rapina Molfetta, il sindacato: «Coraggio esemplare del carabiniere in pensione»

Unarma plaude al "collega in pensione che non ha esitato ad intervenire fermando il rapinatore"

Pubblicato da: redazione | Ven, 26 Settembre 2025 - 17:55
«La notizia della tentata rapina avvenuta questa mattina presso il centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta desta grande preoccupazione, soprattutto per le modalità con cui il malvivente ha agito, armato e pronto a minacciare l’incolumità dei cittadini», dichiara Nicola Magno, segretario generale regionale Puglia di UNARMA Carabinieri.

«Un ringraziamento particolare va al collega in pensione che, con grande coraggio e senso del dovere, non ha esitato a intervenire per fermare il rapinatore. Il suo gesto dimostra come l’appartenenza all’Arma non si esaurisca con la cessazione dal servizio, ma resti un vincolo indissolubile che spinge a tutelare la collettività anche a rischio della propria vita», aggiunge Magno.

«Questo episodio – prosegue – deve farci riflettere sull’importanza di rafforzare la sicurezza nei luoghi pubblici e sull’urgenza di garantire un maggior presidio del territorio, affinché episodi simili non mettano in pericolo i cittadini e chi, con coraggio, decide di reagire».

«A nome di UNARMA Carabinieri – conclude Magno – esprimo vicinanza e solidarietà sia al collega rimasto ferito durante l’intervento, sia agli operatori delle forze dell’ordine immediatamente accorsi sul posto, certi che la giustizia farà il suo corso e che la legalità continuerà a prevalere sulla violenza».

