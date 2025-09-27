SABATO, 27 SETTEMBRE 2025
Auto fuori strada nel Brindisino: due morti

Sulla provinciale tra Ceglie Messapica e Francavilla Fontana

Pubblicato da: redazione | Sab, 27 Settembre 2025 - 18:47
Screenshot 2025-09-27 184533
  • 34 sec
villaggiodelgusto.com

E’ di due vittime il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla provinciale 26, tra Ceglie Messapica e Francavilla Fontana, nel Brindisino. Uno il mezzo coinvolto, l’utilitaria su cui viaggiavano le persone decedute: si tratta di due uomini . Secondo quanto si apprende, l’auto è uscita di strada per motivi da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e le forze dell’ordine.

